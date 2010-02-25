AKP'li vekillere soruşturma

T24 -

Doğan ve Aydoğmuş'a partiden uzaklaştırma

'Fişleme sırası bizde' ve 'Kanı bozuk'

Bazı vatandaşlar, Doğan ve Aydoğmuş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçelerini işleme koyan Basın Suçları Soruşturma Bürosu, iki milletvekili hakkında soruşturma başlattı.Doğan hakkındaki soruşturmanın, TCK'nın 134. maddesinde düzenlenen ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' suçu, Aydoğmuş hakkındaki soruşturmanın ise TCK'nın 216. maddesinde yer verilen ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçu kapsamında yapıldığı öğrenildi.AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ile Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş 2 ay süreyle, geçici olarak partiden uzaklaştırılması istemiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP Grup Yönetim Kurulu'nun bugün (25 Şubat 2010) yaptığı toplantısında, Doğan ve Aydoğmuş'un durumunun görüşüldüğünü anımsattı.Bozdağ, Doğan ve Aydoğmuş'un, AKP Grup Başkanlığı'na; önceki gün başlatılan inceleme sonucu görüşlerini, bilgi ve belgelerini dün akşam teslim ettiğini belirterek, ''Bugünkü toplantımızda, her iki milletvekilimizin durumu ele alındı. Yapılan değerlendirmede, 2 milletvekilinin, parlamento çatısı altında konuşmadığı için AK Parti Grup İç Yönetmeliğinin 60 ve 61. maddeleri uyarınca, bu milletvekillerimizin 2 ay süreyle geçici olarak partiden uzaklaştırılması amacıyla AKP Grup Yönetim Kurulunca, Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı'' diye konuştu.Doğan, bir konuşması sırasında "40 onlar fişlediler. şimdi sıra bizde", Aydoğmuş'da, "İktidara karşı çıkanların kanı bozuk" sözlerini sarf etmişti.Bu sözler sonrası AKP tarafından uyarılan vekillere, AKP Grup Yönetim Kurulu tarafından inelem başlatılmıştı.