AKP'li vekiller: ÖTV'yi zammını nasıl savunacağız?

T24



ÖTV savunması





Terörle mücadele





Yeni anayasa

AKP'nin Kızılcahamam kampının ikinci gün konuları ekonomi, terör ve yeni anayasa çalışmalarıydı.Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay'la birlikte Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, milletvekillerine sunum yaptılar.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Yeni ÖTV artışının vatandaşa nasıl anlatılacağı konusunda endişeli olan vekillere ipuçlarını Babacan verirken, Çelik de yeni anayasayla ilgili MHP'yi hedef aldı.Yarın Başbakan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıyla ve 14.30'daki konuşmasıyla sona erecek olan AKP'nin Kızılcahamam kampında ikinci gün tamamlandı.Bakanların vekillere bilgi vermeyi sürdürdüğü günde, öne çıkan konular ekonomi, terör ve yeni anayasa çalışmaları oldu.Basına kapalı yapılan toplantıdan alınan bilgilere göre, Ali Babacan, vekilerin yeni ÖTV artışıyla ilgili 'nasıl savunma yapacağız?' endişelerini gidermeye çalıştı.Ekonominin çok çok iyi durumda olduğunu söyleyen Babacan'ın, artışın orta tabakayı etkilemeyeceğini söylediği ve keyfekeder mallara zam geleceğini belirttiği öğrenildi.Babacan'ın, "Artışı Yunanistan gibi olmayalım, zor duruma düşmeyelim diye; cari açığı kontrol altına almak için yaptık" dediği belirtilirken, "Böyle bir tedbir önceden alıyoruz ki Avrupa'daki depremin artçıları biz ulaşmasın" ifadelerini kullandığı kaydedildi.Bankacılık sisteminin dimdik ayakta oldğunu söyleyen Babacan'ın, Türkiye'nin Avrupa'da parmakla gösterildiğini belirttiği öğrenidli.Toplantıda daha sonra terörle ilgili olarak İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay söz aldı.Edinilen bilgilere göre Şahin, vekilleri KCK operasyonları konusunda bilgilendirdi. Şahin, bugüne kadar 601 kişinin tutuklandığını ve bu süreçte hukuka hiçbir müdahale olmadığını vurguladı."PKK 1990'lara dönse de biz dönmeyeceğiz" dediği öğrenilen Atalay'ın da, terörist ile vatandaşı birbirinden ayıracaklarını ve demokratik yolları gözardı etmeyeceklerini söylediği öğrenildi. Atalay, terörle mücadelede ABD'nin desteğinin de sürdüğünü vurguladı.Toplantının bir diğer gündem maddesi olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik vekillere brifing verdi. Anayasanın yapım süreci ve muhalefetle yapılan görüşmelere değinen Çelik'in, kırmızı çizgileri olduğunu belirten MHP'yi eleştirdiği kaydedildi. Çelik'in, "Kırmızı çizgileri inşallah gerçek değildir" dediği belirtildi.