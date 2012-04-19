AKP'li vekiller, İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasını istiyor!

Göreve geldiği günden beri yaptığı açıklamalar ve kamuoyunda gaf olarak nitelendirilen çıkışlarıyla gündemden düşmeyen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, AKP içerisinde tepkiler artıyor.

Partideki rahatsızlık, BDP’nin Bakan hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşüldüğü salı günkü Genel Kurul toplantısında kendini hissettirdi. Melih Altınok'un Taraf gazetesindeki haberine göre; BDP’nin, hakkındaki iddialarını yanıtlamak için kürsüye çıkan Şahin’in konuşması, aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Siirt Milletvekili Afif Demirkıran’ın da bulunduğu pek çok partili tarafından alkışlanmadı. Görüşlerini aldığımız AKP’li bir milletvekili “Evet, Sayın Bakan’ın üslubunu, politikalarını, bulunduğu düzlemi sorunlu buluyorum. Parti içerisinde bu görüşü paylaşan birçok isim var” diye konuştu.



Başbakan’a iletildi



Bakan Şahin’in kamuoyunda tepki çeken çıkışlarıyla ilgi rahatsızlık duyan kesimlerin “Lütfen Bakanı dizginleyin” talebini bizzat bazı AKP kurmayları aracılığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği belirtiliyor. Ancak Erdoğan’ın Şahin hakkında herhangi bir tasarrufa gitmesinin beklenmediği, parti içinden ve kamuoyundan gelen tepkilere rağmen “olası bir kabine revizyonunda yeri en garanti olan bakanın” Şahin olduğu görüşü dillendiriliyor. Bu çelişkiyi AKP’li vekillerin “Bakan Şahin’den çekinmesine, açıkça onunla ters düşmeye korkmalarına” bağlayan bir milletvekili “Sayın Başbakan, Bakan hakkında tam olarak bilgilendirilmiyor. Milletvekilleri de ürkek davranıyor” sözleriyle açıkladı.



Alternatif çözüm arayışı



Olası bir kabine revizyonunda Şahin’in koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakan AKP’li milletvekilleri, alternatif çözüm önerilerini konuşuyorlar. Bunlardan ilki İçişleri Bakanlığı’nın Kürt sorunu konusunda sürecin yalnızca güvenlik politikalarıyla ilgili bölümüne memur edilmesi, Demokratik Açılım boyutuyla da Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli çalışacak başında bir Başbakan Yardımcısı’nın bulunduğu birimin ilgilenmesi. Konuyla ilgili çalışmaların ve kamuoyuna yapılacak açıklamaların bu ekip tarafından yapılması. Formüle göre böylece hem kamuoyundan ve parti içerisinden gelen tepkilerin dindirilmesi hem de Bakan Şahin’in “incitilmemesi” sağlanmış olacak. Bu alternatifin önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceği, yakın çalışma arkadaşlarını gelen tepkiler karşısında her zaman savunan Başbakan Erdoğan’ın da “orta yolcu ancak gerçekçi” formüle sıcak bakabileceği belirtiliyor.