AKP'li vekiller CHP vekili ağlattı

T24

"Gözyaşlarını tutamadı"

Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında yolsuzluk iddialarını açıklayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'dan özür dilemesini beklediklerini açıklamak için basın açıklaması yapan AKP'li vekiller ağır bir dille CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'na yüklendiler.AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, iddiaları gündeme getiren CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu hakkında da suçlamalarda bulundu. Kulkuloğlu'nun yüzlerce çek davasından, yüzlerce alacak davasından icralık durumda olduğunu, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kendisiyle ilgili karşılıksız çek ve dolandırıcılıktan 10 tane fezlekesinin bulunduğunu ifade eden Elitaş şöyle konuştu:"Bu şahıs Kayseri'de uçan kuşa borçlu. Markete borçlu, sanayiciye borçlu. İşçiye alın terinin karşılığı ücretinden dolayı borçlu. İşçileriyle ilgili 12 tane davası var. 79 tane icralık dosyası var. Kayseri'deki bütün esnafa, bakkala, herkese borçlu olan bir şahıs Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye görevlileriyle bir iftira kampanyasını başlatıyor. 6 ay önce, bu şahsın örgütsel bir şekilde ihaleye fesat karıştırmaktan yakalanan bir temizlik şirketiyle telefon konuşmasına takıldığına dair tutanaklar var.Kırmızı dosyanın mimarı ihalelerde aracılık yapmış. Bu şahsın o temizlik şirketinin yöneticisine güneydeki bir ilimizde ihale bağlamak üzere nasıl belediye başkanıyla irtibat içinde bulunduğunu anlatan ifadeleri tutanaklara düşüyor. Kulkuloğlu İftira belgelerini çantasında taşıyıp, bazı belgeleri karartarak Genel Başkanına yalan söylettiren Sayın Kulkuloğlu bizim muhatabımız değildir. İddianın sahibi Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu herkese 'buyurun hodri meydan televizyona' diyor ya. Sayın Kılıçdaroğlu'na biz de belediye başkanımız adına diyoruz ki 'Hodri meydan hangi televizyona isterseniz. Biz de dosyalarımızla gelelim, siz de dosyalarınızla gelin. Kulkuloğlu bizim muhatabımız değil" dedi.Bu açıklamanın ardından hakkındaki iddialarla ilgili mecliste bir basın açıklaması düzen Şevki Kulkuloğlu gözyaşları içerisinde şunları söyledi, "İnsanları dolandırıcı gibi gösterip açıklama yapacaklarını düşünmedim. Bu kadar alçalacaklarını tahmin edemedim. Yandaş buların iktidarında trilyonlarına trilyon katar, milyon dolarlarına milyon dolar katar. En zengin ailelerin arasına girer" diye konuştu.Kendisi hakkında “Milletvekili olmasaydı hapiste olacaktı” denildiğini ifade eden Kulkuloğlu, “Allah rızası için milletvekili olmadan önce benim için hazırlanmış bir tane savcılık fezlekesi çıkarın. Çıkartmazsanız namertsiniz. Yediğiniz lokma haram” diye konuştu.Basın toplantısında akan gözyaşlarına hakim olamayan Kulkuloğlu, “İcra müdürlüğünden mallarımın nasıl düşük değerle satıldığını gösteren belgeler” diyerek belgeleri gösterdi.Milletvekili olurken verdiği mal beyanının 3 sayfa olduğuna dikkat çeken Kulkuloğlu, “Ben 800 yıllık şeceresi belli, Kayseri’nin en asil ailelerindenim. Onlar siyaseten zenginleşmeden varlığı olan bir ailenin evladıyım. Bugün hepsi icralık malvarlığım. Bana bir tane siyasetçi gösterin malvarlığı siyasete girince azalmış. Yürekleri varsa mal varlıklarını açıklasınlar” diye seslendi.15 yaşındaki çocuğuna tehdit telefonları geldiğini vurgulayan Kulkuloğlu, gözyaşları içinde “Benim çocuğuma tehdit telefonları geliyor. ‘Kalk bilmem neyin çocuğu nasıl yatıyorsun yatakta’ diye. Neymiş belediye başkanının dosyasını açıklıyormuşum. 15 yaşındaki çocuğumu gece arattırıyorlar. Savcılıkta karım ve oğlum ifade vermeye gitti” dedi.