AKP'li vekille tartışan Ali Bayramoğlu, canlı yayını terk etti

Seçim sonuçlarını analiz eden Yeni Şafak Yazarı Ali Bayramoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitinglerini savunan AKP'li yeni vekil Özlem Zengin arasında canlı yayında tartışma çıktı. Bayramoğlu, Zengin'in sözleri üzerine canlı yayını terk etti.

Bir televizyon programında Bayramoğlu, AKP'nin oylarının neden düştüğü hakkında analiz yaparken AKP'li yeni vekil Zengin tarafından eleştirilince canlı yayını terk etti.

AKP'nin oy kaybetmesinin en büyük nedenleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu gösteren Bayramoğlu'na, Zengin'den itiraz geldi.

Zengin'in, Erdoğan'ın muhalefetin hedefinde olduğunu ve geçmişteki yaptıklarını savunmak zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine, Bayramoğlu "Cumhurbaşkanı ne yaptı da muhalefet dahil bütün sistem ona yöneldi" diyerek aslında AKP'nin hatalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketlerinde aranması gerektiğini belirtti. Bayramoğlu sözlerini "Siyasi polemik yaptığım, siyasi parti temsilcisiyle, siyasi parti mantığı etrafında tartıştığım bir programdan hoşlanmıyorum. Ben AKP'nin neden oy kaybettiğini size anlattım. AKP, yaptıklarından dolayı haklıydı, haksızdı bu beni hiç ilgilendirmez. Bu yüzden müsaade ederseniz sizi baş başa bırakayım" diyerek tamamladı ve program ara verdikten sonra canlı yayından ayrıldı.

Sunucunun "Ara veriyoruz, birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz" sözlerine rağmen program kaldığı yerden devam etmedi.