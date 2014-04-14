'Devleti ele geçirmeye çalışan yapılanmayla alakam yok!'

Türkiye'deki ilk başörtülü rektör olarak gündeme gelen Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, üniversitedeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasına ilişkin, kendisi ve kurumunun devleti ele geçirmek için çaba sarf eden yapılanmayla alakası bulunmadığını, darbe girişimi niteledikleri hiçbir oluşum ve yapılanmaya destek vermelerinin mümkün olmadığını bildirdi.

Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, bir milletvekili ve ona destek veren bazı kişilerin üniversitede paralel yapılanma olduğu ve bu yapıya ciddi destek verildiğini iddia ettiğini anımsattı. İddiayı ortaya atanların ispatla mükellef olduğuna, aksi halde yasal sorumluluklara katlanması gerektiğine dikkati çeken Saraç, şunları belirtti:

"Şahsım ve kurumumun devleti ele geçirmek için çaba sarf eden yapılanmayla kesinlikle herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Yönetimimizin darbe girişimi olarak nitelediği hiçbir oluşum ve yapılanmaya destek vermesi mümkün değildir. Şimdiye kadar üniversitemizde hiçbir gruba yakın ya da uzak davranmayan anlayışı benimseyerek hareket ettik. Bununla ilgili veremeyeceğimiz hesap yoktur. Söz konusu vekil tarafından kamuoyunu yanlış bilgilendirecek ve kişisel menfaat ayarlı iddialar tamamen gerçek dışı olup, kurumumuzu yıpratmaya yönelik, asılsız suçlamalardan ibarettir. Mali olarak her üniversitede olduğu gibi, Dicle Üniversitesi de düzenli olarak Sayıştay ve YÖK Denetim Kurulu tarafından denetime tabidir. İddia sahibi tarafından dile getirilen '200 milyon TL usulsüzlük iddiaları' öncelikle yönetimimize ait olmayıp, bizden önceki yönetim dönemine aittir."

Saraç, iddia sahibinin iftira atacağına elindeki delilleri cumhuriyet başsavcılığına sunması gerektiğini aktardı.

‘Yasal işlemler süratle başlatılacaktır’

“Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm personel işlemleri 2547 sayılı kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde titizlikle yapılmakta olup, YÖK tarafından da denetlenmektedir” ifadesini kullanan Saraç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yönetim olarak, paralel yapılanma konusunda gerekli tüm hassasiyeti bugüne kadar titizlikle gösterdiğimiz gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Kamuoyunda dürüst ve başarılı icraatları ile takdir toplayan üniversitemizin, tamamen kişisel hırs ve ikbal uğruna karalanmaya çalışılması, sağduyu sahibi kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Üniversitemiz ve yönetimini zan altında bırakmayı amaçlayan bu gerçek dışı iftiraları nedeni ile ilgili şahıs hakkında, tarafımızdan yasal işlemler süratle başlatılacaktır.”

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, düzenlediği basın toplantısında DÜ'de birtakım yolsuzluk ve usulsüzlükler olduğunu iddia etmişti.