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AKP'li vekilin kardeşi öldürüldü!

Görgü tanıkları silahlı saldırganların 2 kişi olduğunu belirterek, ateş açmadan önce PKK lehine slogan attığını ileri sürdü

18 Ağustos 2012 22:55

AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar, Cizre'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, silahlı saldırganların 2 kişi olduğunu belirterek, ateş açmadan önce PKK lehine slogan attığını ileri sürdü.

AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar, Cizre İlçesi'nin Yeniçarşı Caddesi üzerinde yanında arkadaşı Diyar Tanrıverdi ile yürürken, saat 18.15 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın açtığı ateşte Ramazan Dindar öldü, yanındaki Diyar Tanrıverdi yaralandı.

Yaralılar çevrede bulunanlar tarafından hemen Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Dindar, ameliyata alınırken, yanında bulunan Tanrıverdi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları silahlı saldırganların 2 kişi olduğunu belirterek, ateş açmadan önce PKK lehine slogan attığını ileri sürdü.

Polis olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Dindar'ın kaldırıldığı hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, polis terör bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Bu arada Cizre Devlet Hastanesi bahçesine bir helikopterin iniş yaptığı görüldü. Helikopterin Dindar'ın başka hastaneye nakledilmesinde kullanılacağı belirtildi.

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