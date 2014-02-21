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Politika

AKP'li vekilden Twitter gafı: Tam kadro çalıyoruz

AKP İzmir Milletvekili Rifat Sait'in attığı hatalı tweet, sosyal medyada günün konusu oldu

21 Şubat 2014 21:12

AKP İzmir Milletvekili Rifat Sait, AKP’li vekillerin Meclis'te tam kadro çalıştığını yazmak isterken "AK Parti tam kadro çalıyor" yazdı.

AKP İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rifat Sait’in  Twitter'da AKP’li vekillerin Meclis'te tam kadro çalıştığını yazmak isterken yaptığı hata sosyal medyada günün konusu oldu.

“TBMM’de AK Parti vekilleri tam kadro çalıyor. Muhalefette 20 nöbetçi vekil var”  diyen Rifat Sait, hatasını fark ederek ‘tweet’i sildi. Ancak bu hata Twitter kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Rifat Sait’in ‘tweet’i kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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