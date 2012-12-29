AKP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na: 'Ulan sen ne bilirsin zeybeği, efeyi'

AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, Meclis’te sahte oy kullanılmasını eleştirdiği konuşmasında kendisine "Zeybekçi, sen bir daha zeybek oynama" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Ulan sen zeybeği ne bilirsin, efeyi ne bilirsin" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin’i de eleştiren Zeybekci, "Bunlar yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdi" diye konuştu.

AKP MYK üyesi ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Meclis’te sahte oy kullanan AKP milletvekilleri arasında Nihat Zeybekci’yi de saymış ve "Sakın bir daha zeybek oynama" demişti. Zeybekçi'de Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirirken "Ulan" diye söz etti.

Zeybekçi Kılıdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

"Onların genel başkanı grup toplantısında TBMM’de çıktı, ’Ey Nihat Zeybekci’ dedi. Benimle ilgili duydunuz mu? ’Sen Denizli’ye gittiğinde her seçimden sonra zeybek oynuyorsun ya. Bundan sonra oynama sen o zeybeği’ dedi. Bunu aynen söyledi. Ulan sen zeybeği ne bilirsin, efeyi ne bilirsin?Ne anlarsın o işlerden? Allah’ın izniyle göreceksiniz 2014 Mart’ında, 2015’in Haziran’ında, cumhurbaşkanlığı seçiminde de her ne zaman olursa olsun aslanlar gibi Çınar Meydanı’nda diz kıra kıra zeybeği oynayacağız. Biliyorum; sen buna çok üzüleceksin. Kahrolacaksın. Biz 10 yıldır gümbür gümbür zeybek oynuyoruz. Pazar günleri akşam namazından sonra Çınar Meydanı’nda oynuyoruz. Biz zeybek oynarken birileri Denizli’yi terk ediyor, Denizli’den kaçıyor. Biz zeybek oynamaya devam edeceğiz, onlar kaçmaya devam edecek, yalanlarıyla iftiralarıyla beraber."

Zeybekçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’i de eleştirdi. Zeybekçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin Denizli’de bir basın toplantısı düzenleyerek, ’Nihat Zeybekci hakkında açılan davalarla ilgili soru önergesi verdim’ dedi. Ben hemen konuyu Meclis Başkanlığı’na bir yazı yazarak araştırdım. Meclis Başkanlığı’nda bana gönderilen yazıda benimle ilgili bir önergenin verilmediği ortaya çıktı. Yani herkesin yüzüne baka baka yalan söylemiş" diye konuştu.

Belediye başkanlığı döneminde hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldığı yolunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’in iddialarına yanıt veren Zeybekci, şunları söyledi:

"7 yıllık belediye başkanlığım, 1.5 yıllık milletvekilliğim, İhracatçılar Birliği Başkanlığı da dahil son 10 yıllık dönemde hakkımda açılmış tek bir dava yok. ’Senin gönlün olacak’ diye dava açacak değiller. Ak Parti döneminde yargı o kadar şeffaf hale geldi ki; herkes Adalet Bakanlığı’nın internet sitesine girer, Nihat Zeybekci hakkında dava açılmış mı açılmamış mı, bunların her birini tek tek görebilir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu millet neyin ne olduğunu o kadar iyi biliyor ki; onlar ne derlerse desinler, onlar hapırsa da köpürse de ne diyeyim."