AKP'li vekilden HDP'li vekile: Şerefsiz!

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda AKP'li vekilin HDP'li kadın vekile yönelik hakaret içerikli sözleri tepki çekti. AKP Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a "Şerefsiz" diye küfretti. HDP kanadı, AKP’li vekilin özür dilemesinde ısrar ederek Genel Kurul'u kilitledi. Ancak, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oturumları sürdürmek istedi tartışmalar uzadıkça uzadı. Genel kurula verilen aranın ardından AKP’li Nazlı, "Bu ülkede yaşayan bu ülkenin tüm insanlarının şerefi benim de şerefim ve haysiyetimdir" diyerek özür diledi.

Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinin ilk gününde şöyle konuşmuştu:

AKP’li vekilin hakareti ve tartışmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) - Şerefsiz!(x)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Şerefsiz sensin! Ahlaksız, terbiyesiz! Haddini bil!

BAŞKAN - Evet, zatıaliniz buradaydınız. Ve 7 kişiyle başlayan bir topluluk 106 kişiye çıktı ve sizler burada 2 kâtip üye varken ben bu kâtip üyelerden rica ettim. (HDP sıralarından gürültüler)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Şunlara bakın, şu oturanlara bakın… O darbeye neden olanlar versin. Konuşma!

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) - Şerefsiz!(x)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Şerefsiz sensin! Ahlaksız, terbiyesiz! Haddini bil!

BAŞKAN - "Her partinin grup başkan vekili gelsin." Dedim, zatıaliniz geldiniz, Mehmet Muş Bey geldi ve Erkan Bey geldi ve hepimiz buradaydık HDP'nin katılması ertesi gün oldu, üç siyasi parti katıldı ve dörtlü deklarasyona HDP de imza attı. (HDP sıralarından gürültüler) O geceyi dokunulmaz olarak görelim. O gecenin birliğini ve bütünlüğünü devam ettirelim. (HDP sıralarından gürültüler) Ve Yenikapı'daki birliği ve beraberliği hep devam ettirelim. Ben bunu rica ediyorum. (HDP sıralarından gürültüler)

Arkadaşlarım, lütfen oturunuz. Ben size gerektiği kadar söz hakkı tanıdım.

LEZGİN BOTAN (Van) - Sayın Başkan, siz grup başkan vekili değilsiniz, siz Meclis Başkanısınız, lütfen! AKP'nin grup başkan vekilleri burada. Çok ayıp bir şey!

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, siz İç Tüzük'e bağlı olmak zorundasınız!

BAŞKAN - Herkese sözünüzü dinlettirmek ve kabul ettirmek zorunda değilsiniz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sizin için sadece millî irade demek AKP demek, bunun dışında bir şeyi kabul etmiyorsunuz; size göre millî irade demek sadece

AKP demek, başka bir şey yok. Biz de buradayız.

BAŞKAN - Efendim, sizin kendi görüşlerinizdir. Ben toplantıya devam ediyorum. (HDP sıralarından gürültüler)

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Siz bağımsız ve objektif olmak zorundasınız.

BAŞKAN - Efendim, bir söz talebi vardır, Özgür Bey'in bir talebi vardır.

Konuşacak mısınız beyefendi? (Gürültüler)

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bakın, bir kadına "şerefsiz" diye bağırıyor orada, utanmıyor ama, ayıptır ama yani yapılan.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - O benden özür dileyecek, özür dilemeden bu Meclis çalışmayacak ya! (AK PARTİ sıralarından "Otur yerine!" sesleri) "Otur yerine." ne demek? Bana "şerefsiz" diyen özür dileyecek! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Konuşma!

BAŞKAN - Efendim, bir konuşma talebiniz vardı? (Gürültüler)

Sayın Mehmet Muş, bir konuşma talebiniz vardı? Yok. (Gürültüler)

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Ama niye erkek arkadaşlar böyle yapıyor? Yakışıyor mu? Ama bakın hâlâ devam ediyor. Biz tartışabiliriz, birbirimizi eleştirebiliriz ama…

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Ara vermeyin, devam edin. İstedikleri o zaten. Sayın Başkan, devam edelim.

ÖZGÜR ÖZEL (İzmir) - Ya bu böyle sürmez ki…

AYHAN BİLGEN (Kars) - "Şerefsiz" diye hepimizin duyacağı şekilde konuştu.

LEZGİN BOTAN (Van) - Bir kadın vekile "şerefsiz" diyen bir vekil var burada.

BAŞKAN - Ben zabıtları inceleyeyim, gerekeni yerine getiririm, tutanakları inceleyeyim, hay hay. Hassasiyetinizi takip edeceğim efendim.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Gelip özür dileyecek!

BAŞKAN - Sayın Mustafa Balbay Bey, buyurun beyefendi.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Sayın Başkan, o sözü söyleyen özür dilesin. Çok ayıp.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bu konu çözülecek. Konuşturmayacağız.

BAŞKAN - Ara vermiyorum efendim.

Buyurun efendim. (Gürültüler)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - İşte, şuradaki, sizin o arkadaşınız, o benden özür dilemeden bu Meclis çalışmayacak!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Başkan, bir kadına "şerefsiz" diyen nasıl geriliyor ya. O zaman çıksın özür dilesin.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - O kişi özür dileyecek! Gitmesin o, gitmesin! Hepiniz de duydunuz. Sakinleşmiyorum, o benden özür dilemeden ben sakinleşmiyorum. Dingo'nun ahırına döndü burası.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Herkes duydu, siz de duydunuz ya Sayın Başkan.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Sanki duymamış gibi yapmayın. O adam gelsin, özür dilesin.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Gelip özür dileyecek.

ÖZGÜR ÖZEL (İzmir) - Beş dakika bir ara verin.

BAŞKAN - Naci Bey, ara istiyor musunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Efendim, istiyoruz yani.

BAŞKAN - Grup başkan vekillerinin ortak talebiyle beş dakika ara veriyorum.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31'inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

2017 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz fakat, bu arada, ara verme vesilesi olan, sebebi olan bir durum var, onun tavzihi gerekiyor. Dolayısıyla, zabıtlarda Sayın Mustafa Şükrü Nazlı Bey'in "şerefsiz" diye bir kelimesi var. Kendisini açıklama yapmak üzere, tavzih etmek üzere, tashih etmek üzere kürsüye davet ediyorum.

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; az önceki tartışma esnasında şahsıma da ifade edilen, şu anda tekerrür etmediğim o sözü ben de gayriihtiyari olarak kullandım. Ancak şunu söyleyeyim: Bu ülkede yaşayan bu ülkenin tüm insanlarının şerefi benim de şerefim ve haysiyetimdir. Bundan dolayı, eğer maksadını aşan bir söz söylediysem, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsına da uygun olmayan bu sözü sarf ettiğim için gerçekten çok üzgünüm, özür diliyorum ve teşekkür ediyorum.