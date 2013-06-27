AKP'li vekil Yiğit: İnanıyorum ki 3. köprünün adı değişecek

TRT Türk’te Ömer Şahin’in “Görüş Farkı “ programına katılan AKP’nin tek Alevi milletvekili TBMM Tarım Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit, Alevilerdeki öfkenin sebebi olarak 3’ncü köprüye Yavuz Sultan Selim ismi verilmesini gösterdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “ismi değiştirin” çağrısı yapan Yiğit, “500 yıl önce kapanmış bir olayın üstünü açmaya çalıştılar, isim koydular. Ben karşı çıktım, halen de karşı çıkıyorum. Bunun değişmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanından da bunu istirham ediyorum. Bu ismi açıkladı ama bu yasa değil. Alevi toplumunun hassasiyetlerini göz önüne almaları lazımdı. Bilerek ya da bilmeyerek alınmadı. İnanıyorum ki, yakın zamanda o isim değişecektir” dedi.

'Yavuz ismi değişirse kırgınlıklar biter'

Nevşehir ve Tunceli’deki Üniversiteye Hacı Bektaş ve Pir Sultan isimlerinin verilmesinin tepkileri dindirmeye yetmeyeceğini öne süren Yiğit şöyle devam etti:“Aleviler şu anda kırgın, küskün.Hacı Bektaş Veli’nin adını 50 üniversiteye versen de Yavuz ismi değişmediği sürece bir anlam ifade etmez. Önemli olan bu ismi kaldırabilmek. İsim değişirse kırgınlık,dargınlık biter”

'AK Parti’de Alevi olarak hep saygı gördüm'

Geçmişte SHP’de politika yapan ve iki dönemdir AK Parti’den milletvekili olan İbrahim Yiğit, Alevi kimliğinden dolayı partide hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. “AK Parti’de hep saygı gördüm. Milletvekili,bakanlar ve Sayın Başbakanımızla ilişkilerimiz gayet sıcak. En ufak bir zorluk görmedim. Her konuyu da rahatça konuştum” diyen İbrahim Yiğit, yaşanan sorunların Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını anlattı:“ Daha önce Alevilerin tekkeleri vardı, burada cemler yapılırdı. O zaman Devlet eliyle Diyanet kuruldu.1925’te Alevilere bir daire başkanlığı verilse belki bu sorun olmayacaktı. O zamandan beri Cemler gizli yapıldı”

'Cemevi sorunu böyle aşılabilir'

Türkiye’de cemevi sayısının 1000’i aştığını açıklayan İbrahim Yiğit, bunların yasal statüsü olmadığını hatırlattı. Cemevi sorununun çözümü için “Devrim Kanun”ları arasında olan Tekke ve Zaviyelerle ilgili düzenlemenin kaldırılması gerektiğini söyleyen Yiğit, bunun dışında geliştirilen bir formülü de açıkladı: “Geçen dönem Faruk Bey’in başkanlığında 5 kişilik bir komite oluşturduk. Bir rapor hazırlandı ve şöyle bir sonuç çıktı. Dediler ki, kamu yararına bir vakıf konulsun. Bu vakıf kültür ve cemevleri inanç merkezi olsun. Tasavvuf felsefesi de var işin içinde. 50 kişilik bir mütevelli heyeti olsun. Altında da 10 kişilik bir yönetim kurulu olsun. Cemevlerini bir çatı altında toplayalım. Cemevleri, Hacı Bektaş’a bağlı dernekler var. Pir Sultan’a bağlı dernekler var. Kamu yararına olduğu için devletten ödenek gelecek. Önemli olan cemevlerine yasal bir statü kazandırmak. İnsanların özgürce inançlarını yerine getirmesini sağlamaktır.”

Aleviler niye CHP’ye oy veriyor?

İbrahim Yiğit, Alevilerin 7 çalıştay düzenleyen AKP yerine neden CHP’ne oy verdiği sorusuna ise, “Aleviler Demokrat Parti’ye de oy verdiler. Toplumda o kadar ajite ediliyor ki, efendim şeriat gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Aleviler de özgürlüklerine ve yaşamlarına düşkün, saygınlar. Türkiye’de bu korku politikasını bir türlü aşamadık. AB’ye entegre olmaya çalışan Türkiye’ye ne komünizm ne de şeriat gelir. AB’ye entegre olmaya çalışacaksın, kalkıp şeriat diyeceksin. Buna gülerler” sözleriyle karşılık verdi.