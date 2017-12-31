AKP'li vekil, umre dönüşü başörtüsü taktı: Uzun zamandır kapanmayı düşünüyordum

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, umre ziyareti sonrası türban taktı. Çalık, "Uzun zamandır kapanmayı düşünüyordum. Yüce Rabbim nasip etti" açıklamasında bulundu.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yer alan ve daha sonra umreyi ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, umre dönüşü türban taktı.

Malatya'da partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katılan Çalık, gazetecilerin sorusu üzerine, "Allah razı olsun. Evet, uzun zamandır kapanmayı düşünüyordum. Yüce Rabbim nasip etti. Umre vazifemizi yaptık. Allah kabul etsin, inşallah. Gönlünde olan herkese nasip eylesin" cevabını verdi.