AKP'li vekil Selçuk Özdağ: Nazım Hikmet’in naaşı Kurtuluş Savaşı topraklarını kirletir

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Vakitsiz Yazılar” adını verdiği kitabında şair Nazım Hikmet’e ağır sözler sarf etti. Özdağ, “Nazım Hikmet’in naaşı Kurtuluş Savaşı topraklarını kirletir” başlığıyla 2009’da kaleme aldığı yazısını dün TBMM’de dağıttığı kitabına koydu. Yazıda şair “vatanın ve dinin düşmanı”, “ahlaki yapısı tartışmalı” ve “komünistliğin sergerdesi” (olumsuz işlerde elebaşı) olarak nitelendirildi. AK Partili Özdağ, Nazım Hikmet’in vatandaşlığının iadesi çalışmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a da sert eleştirilerde bulundu.

‘Günay’ı da eleştirdi’

2008-2010 yılları arasında habervaktim.com sitesinde köşe yazarlığı yapan, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanan Özdağ, bunlar arasından seçtiklerini “Vakitsiz Yazılar” başlığında bir kitapta derledi. Özdağ, kitabında eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun naaşının Taceddin Dergâhına defnine muhalefet eden, Nazım Hikmet’in vatandaşlığının iadesi çalışmalarına öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a da sert eleştirilerde bulundu. Özdağ, “Nazım Hikmet’in naaşı Kurtuluş Savaşı topraklarını kirletir” başlığıyla yer verdiği 30 Nisan 2009 tarihli yazısında özetle şunları kaydetti:

‘Ahlaki yapısı tartışmalı’

“Ertuğrul Günay, Yazıcıoğlu’nun naaşının Taceddin Dergâhı’na defninden rahatsız oldu. Gerekçesi inandırıcı değildi. Bu tavrı nedeniyle ‘demokrat, insani, sivil’ imajı ciddi yara aldı. Nazım Hikmet gibi ‘Beni Stalin yarattı’ diyecek kadar değerlerine yabancı, ahlaki yapısı tartışmalı, insanının inancından uzak bir zatın naaşının Türkiye’ye getirilmesi ve vatandaşlığa yeniden kabulü için ne kadar büyük gayret sarf ettiğini bildiğimiz Ertuğrul Günay’a hatırlatacaklarımız var.

‘Atatürk’ün nesine zarar verir’

Nazım’a yeniden Türk vatandaşlığı hakkını verelim. Naaşını da Türkiye’ye getirelim, bir köy mezarlığında bir kavak ağacının altına mezarını inşa edelim. İyi, güzel, hoş da. Size sormazlar mı sayın Günay, Yazıcıoğlu’nun naaşının Tacettin Dergâhı’na defni İstiklal Marşı’na ve yazan Mehmet Akif’in şahsı manevisine zarar veriyorsa; Nazım’ın Anadolu topraklarına defni de Kurtuluş Savaşı’nın, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz vatanın nesine, ne kadar zarar verir? Bir cevaplasınız da öğrensek ve de müstefit olsak!

‘Nazım neyin kahramanı’

Sayın bakan, milletler kahramanlarıyla yaşar. Kahramanların da yaşı ve meslekleri yoktur. Yaptıkları işler vardır. İşte Yazıcıoğlu da siyaset dünyamızın kahramanlarındandır. Keza Mehmet Akif de inanç, edebiyat ve siyaset dünyamızın kahramanıdır. Peki ya Nazım Hikmet neyin kahramanıdır? O komünistliğin sergerdesidir. Nazım Hikmet dilimizin, dinimiz, vatanımızın ve değerlerimizin düşmanıdır. Sayın bakan, yeniden Türk vatandaşlığına kabulü için yaptığınız gayretlerden rahatsızlık duymuyoruz. Yazıcıoğlu da duymamıştı.

‘Bakan inadı bırakın’

Yasaklar kaldırılmalı, özgürlükler kısıtlanmamalı. Türkiye şeffaf ve açık bir rejimle yönetilmelidir. Nazım Hikmet hakkında millet ve tarih hükmünü vermiş ve vermeye de devam edecektir. Sayın bakan, inadı bırakın şahs-ı manevi gerekçenizi askıya alın. Nazım’a vatandaşlık hakkı iade edilsin, iade-i itibardan bahsedilsin ve bunların da öncülüğünü siz yapın. Fakat vatanına, milletine, dinine sadakatle bağlı olan, demokrasi kahramanı Yazıcıoğlu’nun, çok sevdiği Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazdığı Tacettin Dergâhı’nın bahçesine defni için açılan kararnameye imza atmayın! Olmaz! Olmaz! Olmaz! Sayın bakan, gerekçeniz mantıklı ve akli değil. Kararınızı Nazım Hikmet’le ilgili çabalarınızın ışığı altında bir kez daha düşünmez misiniz? Ve tarihe not düşmez misiniz? Milletimizin sizi hayırla yâd etmesini istiyoruz.”