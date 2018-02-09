AKP'li vekil: Şarapçıları da dinleyelim

Bağcılık ve üzüm üreticilerinin sorunlarını araştıran Meclis Komisyonu'nun AKP Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Necip Kalkan, şaraplık yaş üzümü üretip ihraç etmeninin zamanı olduğuna dikkati çekerek, "Şarapçıları da dinleyelim" dedi.

Hürriyet'in komisyon tutanaklarından aktardığı habere göre, komisyona gelen Egeli üreticiler, Türkiye’nin üzüm ihracatını arttırması için şarapçılık sektörünün desteklenmesini talep ettiler. AKP'li Kalkan da şöyle konuştu:

“Dünya üretiminde İtalya ikinci sırada, 8 milyon tona yakın üretim yapıyor. Kuru üzüm ihracatı sıfır. Almanya’da da durum aynı. Fransa, İspanya, Brezilya hiç biri kuru üzüm ihracatı yapmıyor. Kuru üzüm ihracatını biz yapıyoruz. Pekala Fransa ne yapıyor? Şaraplık üzüm yapıyor, 10 milyar dolar geliri var. Bizim kuru üzümden 400-500 milyon dolarlık gelirimiz var. Şarapçıları da dinleyelim. Adamlar 10 milyar dolarda koşturuyorlar, bizim 500 milyon dolarda, binbir tane derdimiz var. Bence anahtar, yaş üzümün yanında şaraplık üzümü de üretmenin ve onu ihraç etmenin artık zamanı gelmiştir.”

"Fransa'dan çok üstün topraklarımız var"

Konuyla ilgili komisyon tutanaklarında görüşüne yer verilen Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, şunalrı kaydetti:

“Dünyaya baktığımızda üzüm çeşitleri şaraplığa dönük. Katma değeri de çok yüksek. Bizim paraya bakmamız gerekiyor. Üreticiyi tatmin etmiyor, tüccara baktığımızda tüccarı tatmin etmiyor, ülke ekonomisine baktığımızda bizi tatmin etmiyor. İspanya 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıyorsa şaraptan, biz neyi konuşuyoruz? Bizim onu yakalamamız, geçmemiz lazım, içme anlamında söylemiyorum. Şarap üreticiliğine mutlaka destek vermeliyiz, ihracata dönük çalışmalıyız. Çal, Bekilli, Baklan ve Güney’e kadar bu havzada Fransa’dan çok üstün topraklarımız var. 1 milyar dolarlık ihracat çıkacak bir havzamız var."

"Şarap sektörü desteklenmeli"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu ise şöyle konuştu:

“Avustralya 15 sene öncesine kadar çok büyük bir kuru üzüm ihracatçısıydı ama baktı gördü, şarapçılıktaki katma değer kuru üzümün çok fevkinde olduğu için üzüm bağlarını şaraba döndürdü. Şu anda Avustralya şarabı dünya piyasasında aranan bir markadır ve kuru üzümü de artık bizden alıyor. Neden? Çünkü kuru üzümü daha ucuza Türkiye’den alıyor. Şili aynı şekilde. Şaraba döndü ve çekirdeksiz kuru üzüm üretimini minimuma indirdi. Şimdi işin aslına bakarsanız, bir destek verilecekse şarap sektörü de desteklenmeli. Katma değer çok önemli.”