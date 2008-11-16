AKP'li vekil 'Öcalan'ın sözünü' dinledi!

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü AKP Diyarbakır Milletvekili Kurt, “Öcalan, ‘abartıyorlar’ deyince İmralı’ya gitmekten vazgeçtik’ dedi.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu sözcüsü AKP Diyarbakır Mlletvekili Abdurahman Kurt, kötü muamele gördüğü iddia edilen PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın durumunu incelemek için komisyon olarak İmralı adasına gitme kararı aldıklarını, ancak CHP ve MHP’li üyenin sonradan vazgeçtiğini söyledi.



Kurt, daha sonra Avukatları ile görüşen Öcalan’ın konunun abartıldığını söylemesi ve Adalet Bakanı'nın açıklamalarından sonra İmralı'ya gitmekten vazgeçtiklerini belirtti.



AKP Diyarbakır İl binasında AKP’nin Siyaset Akademisi toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdurahman Kurt, Abdullah Öcalan’a İmralı'da kötü muamele iddiası üzerine, komisyon olarak inceleme yapmak için İmralı'ya gitme kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:



“Her seçim arafesinde, her kritik dönemde İmralı ile ilgili iddialar spekülasyonlar ortaya atılıyor. Komisyon olarak bu iddialar üzerine durumu tespit etmek için oraya gitmeyi tartıştık ve gitmeye karar verdik. Ancak, komisyonun MHP ve CHP’li üyeleri, sanırım parti genel merkezleri ile yaptıkları görüşmeden sonra gitmekten vazgeçtiler.

O süreçte de Adalet Bakanı'nın konu ile ilgili açıklaması ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarına söylediği, ‘Abartıyorlar’ sözlerinden sonra gitmekten vazgeçtik. Oraya gitmenin yararlı olacağını düşündüğümüz için gitmek istiyorduk. Çünkü Avrupa’dan bazı heyetler ve geçmişte önemli mevkilerde bulunan bazı kişilerin İmralı'ya gittiğini ve Öcalan’la görüştüğünü sonradan öğrendik. Onlar gidiyorsa biz niye gitmeyelim.”



Yerel seçim ile ilgili bir soruya da yanıt veren AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurahman Kurt, seçimin bir rekabet ortamı yarattığını, öncelikle barış içinde bir yarıştan yana olduklarını söyledi. Kurt, seçim sonrasında kaybeden bir tarafın olmaması gerektiğini dekaydederek, “Biz bir ideolojinin kalesi değil, insanların iradesinin hakim olduğu bir kalede kendimizi tanıtmak isteriz” dedi.

