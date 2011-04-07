AKP'li vekil Meclis'te 'İmamın Ordusu'nu okudu

T24

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün kitabı okuduğunu açıkladı. Dün ise AKP Malatya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi İhsan Koca, cep telefonuna indirdiği kitabın taslağını Genel Kurul çalışmaları boyunca okumayı sürdürdü. Görüntülenen bölümlerinde kitapla birebir uyuşan ''TSK'dan itiraf'' ve ''Fethullah Gülen-Erbakan kapışması'' ara başlıkları net bir şekilde okunuyor.