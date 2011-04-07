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AKP'li vekil Meclis'te 'İmamın Ordusu'nu okudu

Ahmet Şık'ın basılmadan el konulan 'İmamın Ordusu' kitap taslağı Meclis...

07 Nisan 2011 03:00

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın basılmadan el konulan ''İmamın Ordusu'' kitap taslağı Meclis Genel Kurul Salonu'na da girdi. İnternette yayılan kitabın kopyaları, milletvekillerinin de ilgisini çekti.

'İMAMIN ORDUSU' GENEL KURUL'DA

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün kitabı okuduğunu açıkladı. Dün ise AKP Malatya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi İhsan Koca, cep telefonuna indirdiği kitabın taslağını Genel Kurul çalışmaları boyunca okumayı sürdürdü. Görüntülenen bölümlerinde kitapla birebir uyuşan ''TSK'dan itiraf'' ve ''Fethullah Gülen-Erbakan kapışması'' ara başlıkları net bir şekilde okunuyor.


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