AKP'li vekil "İleride ilk 4 madde de değiştirilebilir" dedi, MHP'liler ilk kez tepki gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) süren anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında söz alan AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" sözleri Genel Kurul'da tartışma yarattı. CHP milletvekillerinin tepki gösterdiği İsmail Aydın tekrar kürsüye çıkarak "Anayasanın değiştirilmez maddesinin yer alması gerektiğini ifade ettim. İlk dört maddenin teminatı bizleriz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama beklediklerini söyledi.

Tartışmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Her bir temsilci konuşmasını yaptı. Her grubun fikri zikri ortada. Bu süreçle ilgili tartışmayı uzatmak niyetinde değiliz. İlk üç maddesinin değiştirilmesinin dahi teklif edilmeyeceği buyruk altındadır" diye konuştu. Aydın oturuma ara verdi.

CHP'li milletvekillerinin cep telefonlarından yaptığı yayında konuşan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal da İsmail Aydın'a tepki göstererek, "Önce ilk 3 maddeye dokunmuyoruz derler. Sonra ilk 3 maddenin değiştirilemeyeceğini öngören 4. maddeyi değiştirerek ilk 3 maddeyi değiştirmenin önünü açarlar" dedi.

Anayasanın ilk 4 maddesi

1. Madde



Devletin Şekli

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir





2. Madde



Cumhuriyetin Nitelikleri

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.





3. Madde

Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.



Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.



Milli marşı "İstiklal Marşı" dır.



Başkenti Ankara'dır.



4. Madde

Değiştirilemeyecek Hükümler

Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

CHP'li Levent Gök: İşin gerçek yüzü ortaya çıktı, herkes ne tarafta durduğunu açıklasın

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de AKP Bursa Miletvekili İsmail Aydın'ın söz konusu açıklamasıyla ilgili olarak "MHP nerede, Bahçeli nerede? Cumhurbaşkanının baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum diyor ki bu değişiklik sadece bir başlangıç, daha sonra başka maddelerle istediğimizi yapacağız diyor. Burada koskoca bir yalan bozulmuştur" dedi.

Anayasa değişiklik teklifinin beşinci maddesinin görüşüldüğü sırada çıkan kavgada, bazı milletvekilleri yaralanmıştı: