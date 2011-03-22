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Politika

AKP'li vekil Hamza Yanılmaz vefat etti

Eski Elazığ Belediye Başkanı ve AKP Elazığ milletvekili Hamza Yanılmaz vefat etti.

22 Mart 2011 02:00

T24 - Eski Elazığ Belediye Başkanı ve AKP Elazığ milletvekili Hamza Yanılmaz vefat etti.



Uzun süreden bu yana akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gören AKP Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz, 2 gün önce yatırıldığı Ankara TOBB Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi. Durumunun bugün ağırlaşması haberleri üzerine hastaneye giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ziyareti sırasında Yanılmaz’ın son nefesini verdiği belirtildi.

Bugün öğlen saatlerinde vefat eden Yanılmaz’ın cenaze töreni ile ilgili açıklama yapılmadı. Hamza Yanılmaz, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde Elazığ’dan milletvekili aday adayı olarak müracaatta bulunmuştu.


Başbakan hastaneye geldi

Yanılmaz'ın vefatı üzerine Başbakan Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan  Yardımcısı Bülent Arınç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık  Bakanı Recep Akdağ ve AKP Genel Başkan yardımcıları Salih Kapusuz, Abdülkadir Aksu ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de hastaneye geldi.

Hastanede yaklaşık 15 dakika kalan Başbakan Erdoğan, gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan  ayrıldı.


AKP'li Hamza Yanılmaz kimdir?

Hamza Yanılmaz, 3 Ocak 1963'te Elazığ Palu'da doğdu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kamu görevlisi olarak çalıştı. Sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunan özel okulların kuruculuğu, işletme ve yönetiminde bulundu.

Elazığ Belediye Başkanlığına seçildi ve bu görevi yürüttü. Elazığspor Kulübü Başkanlığı yaptı. Tarihi Kentler Birliği'nin Kurucu Üyesi oldu. Özel sektörde bir yapı firmasının Genel Koordinatörü olarak çalıştı. Yanılmaz, evli ve 3 çocuk babasıydı.


Meclis'te sandalye dağılımı

AKP Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz'ın vefatıyla TBMM'deki boş sandalye sayısı 10'a yükseldi.

Yanılmaz'ın vefatının ardından AKPnin milletvekili sayısı ise 333'e düştü.

Bu arada, Hamza Yılmaz'ın vefatıyla 23. Dönem TBMM'de yaşamını yitiren milletvekillerinin sayısı ise 6'ya çıktı.

23. Dönem'de mazbatasını almak için İstanbul'a giderken trafik kazasında hayatını kaybeden MHP'li Mehmet Cahit Özönder'in ardından Osman Yağmurdereli (AK Parti-İstanbul), Gündüz Aktan (MHP -İstanbul) ve Mustafa Kış (AK Parti-Şanlıurfa) hayata gözlerini yummuştu. BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ise bir helikopter kazasından vefat etmişti.


TBMM'de sandalye dağılımındaki son durum şöyle:

AKP 333
CHP 101
MHP 72
BDP 20
Bağımsız 7
DSP 6
TP 1
Boş 10


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