AKP'li vekil Hamza Yanılmaz vefat etti

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Başbakan hastaneye geldi

AKP'li Hamza Yanılmaz kimdir?

Meclis'te sandalye dağılımı

TBMM'de sandalye dağılımındaki son durum şöyle:

Uzun süreden bu yana akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gören AKP Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz, 2 gün önce yatırıldığı Ankara TOBB Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi. Durumunun bugün ağırlaşması haberleri üzerine hastaneye giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ziyareti sırasında Yanılmaz’ın son nefesini verdiği belirtildi.Bugün öğlen saatlerinde vefat eden Yanılmaz’ın cenaze töreni ile ilgili açıklama yapılmadı. Hamza Yanılmaz, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde Elazığ’dan milletvekili aday adayı olarak müracaatta bulunmuştu.Yanılmaz'ın vefatı üzerine Başbakan Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve AKP Genel Başkan yardımcıları Salih Kapusuz, Abdülkadir Aksu ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de hastaneye geldi.Hastanede yaklaşık 15 dakika kalan Başbakan Erdoğan, gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.Hamza Yanılmaz, 3 Ocak 1963'te Elazığ Palu'da doğdu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kamu görevlisi olarak çalıştı. Sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunan özel okulların kuruculuğu, işletme ve yönetiminde bulundu.Elazığ Belediye Başkanlığına seçildi ve bu görevi yürüttü. Elazığspor Kulübü Başkanlığı yaptı. Tarihi Kentler Birliği'nin Kurucu Üyesi oldu. Özel sektörde bir yapı firmasının Genel Koordinatörü olarak çalıştı. Yanılmaz, evli ve 3 çocuk babasıydı.AKP Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz'ın vefatıyla TBMM'deki boş sandalye sayısı 10'a yükseldi.Yanılmaz'ın vefatının ardından AKPnin milletvekili sayısı ise 333'e düştü.Bu arada, Hamza Yılmaz'ın vefatıyla 23. Dönem TBMM'de yaşamını yitiren milletvekillerinin sayısı ise 6'ya çıktı.23. Dönem'de mazbatasını almak için İstanbul'a giderken trafik kazasında hayatını kaybeden MHP'li Mehmet Cahit Özönder'in ardından Osman Yağmurdereli (AK Parti-İstanbul), Gündüz Aktan (MHP -İstanbul) ve Mustafa Kış (AK Parti-Şanlıurfa) hayata gözlerini yummuştu. BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ise bir helikopter kazasından vefat etmişti.333101722010