AKP'li vekil Erdoğan yaralandı

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Gaziantep'ten Ankara'ya giden Mehmet Erdoğan'ın kullandığı 27 AK 027 plakalı otomobil, 25 Aralık Devlet Hastanesi kavşağında, Mehmet Gülaz idaresindeki 27 H 0027 plakalı özel halk

otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Erdoğan'ın otomobili, refüje çıkıp aydınlatma ve sinyalizasyon direklerine çarparak durdu. Bu sırada aydınlatma ve sinyalizasyon direkleri devrilerek, yan şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Asım Ay yönetimindeki 47 LF 937 plakalı kamyonetin üzerine düştü.

Kazada yaralanan Mehmet Erdoğan, başka bir otomobille Ankara'ya giden AKP Milletvekili Özlem Müftüoğlu ve eşi Adnan Müftüoğlu tarafından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdoğan, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Özel Sani Konukoğlu

Hastanesine sevk edildi. Beyin MR'ı çekilen Mehmet Erdoğan, hastanenin beyin

cerrahi servisinde müşahede altına alındı.



Hastaneye gelen Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, milletvekili Erdoğan'ın şuurunun açık olduğunu söyledi. Vali Kamçı, "Milletvekilimiz ölümden dünmüş, şu anda müşahede altında genel sağlık durumu iyi, şuuru açık konuşuyor" diye konuştu.



Öte yandan, kaza sırasında, kavşakta beklerken aracına aydınlatma ve sinyalizasyon direkleri düşen kamyonet sürücüsü Asım Ay'ın, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce arandığı ortaya çıktı. Karşılıksız 4 ayrı çek vermekten gözaltına alınan Ay'ın, işlemlerin

tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.