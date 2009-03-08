AKP’li vekil emniyeti bastı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, bir yakını gözaltına alındığı gerekçesiyle savcının da olduğu bir sırada emniyeti birbirine kattı. Başak hakkında ‘dokunulmazlığının kaldırılması’ için fezleke hazırlandı



AKP Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, yakını Şıh Müslim Öncel’in gözaltına alındığı gerekçesiyle emniyeti bastı.

Savcının operasyonla ilgili soruşturma için şubede bulunduğu sırada gerçekleşen olayın ardından Başak hakkında, “dokunulmazlığının kaldırılması” için fezleke hazırlanarak Ankara’ya gönderildi.



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), savcılık talimatıyla 4 Şubat’ta kent merkezinde tefecilere yönelik “Batak” adı verilen bir operasyon gerçekleştirdi. Kapaklı Pasajı esnafından da bazı kişilerin gözaltına alındığı operasyonda Şıh Müslim Öncel adlı kişi de yakalandı. Polis, zanlıları emniyete götürüp adli işlemlere başladı.



Ruhsatsız tabancayı aldı



Öncel’in üzerinde ‘France Hendaye B.P.’ ibaresi bulunan ruhsatsız bir tabanca bulundu. Soruşturma savcısı ve emniyet yetkililerinin de operasyon nedeniyle şubede gelişmeleri izlediği sırada AKP Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak KOM Şubesi’ne geldi. İddiaya göre; Başak, yüksek bir ses tonuyla yakınının nasıl gözaltına alındığını sordu.

Tartışma devam ederken Başak, polis memurlarının Öncel’in üzerinden çıkanları bıraktığı amir masasındaki ruhsatsız silahı alarak beline koydu.



Vekilin yakını tutuklandı



Savcının gözleri önünde yaşanan olayda memurlar Başak’ı sözlü olarak uyardı. Buna rağmen Başak, Öncel’in üzerinde ele geçirilen ruhsatsız silahla birlikte emniyetten ayrıldı. Soruşturma savcısı, görevli memurlara tutanak tutulması talimatı verdi. KOM görevlileri olayı baştan sona anlatan bir tutanağı hazırladı. Ardından, tutanakla ilgili soruşturma savcısı özel işlem başlattı.

Gelişmeler hemen İçişleri Bakanlığı’na bildirilirken, Başak, olayın ortaya çıkmasından kısa süre sonra aynı gün içinde yeniden emniyete gelerek sabah saatlerinde aldığı tabancayı emniyet yetkililerine teslim etti. Yapılan incelemede, tabancanın, Öncel’in yakalandığı sırada düzenlenen üst arama tutanağında yer alan tabanca olduğu anlaşıldı.



Gözaltı işleminin sona ermesinin ardından zanlılar 3 gün sonra mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanan zanlılar arasında Başak’ın yakını olduğunu ifade ettiği ve tefecilik yaptığı öne sürülen Öncel de yer aldı.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, operasyonla ilgili dosyayla birlikte Başak’a ilişkin ayrı bir fezleke de hazırladı. Savcının, Başak’ın “dokunulmazlığının kaldırılması ve baskın fiilinden adli yargılamaya tabi tutulmasını istediği” fezlekeyi Ankara’ya gönderdiği öğrenildi.



‘Böyle bir olay olmadı’



Milliyet’in Suruç’taki seçim çalışmaları sırasında telefonla ulaştığı Başak, emniyeti basma olayının doğru olmadığını iddia etti. Başak, operasyonun yapıldığı gün, “tesadüfen” orada bulunduğunu, İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar’a randevulu ziyareti kapsamında KOM Şubesi’ne gittiğini savundu.

Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan ise, polisin bir operasyon yaptığını ve bazı zanlıları gözaltına aldığını söyledi. Yavaşcan, Başak’ın adının karıştığı olayla ilgili olarak ise adli sürecin devam ettiğini, bu nedenle açıklama yapmasının uygun olmayacağını kaydetti.