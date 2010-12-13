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Politika

AKP'li ve BDP'li gençler arasında kavga çıktı

Batman'da AKP tarafından düzenlenen panelde kavga çıktı.

13 Aralık 2010 02:00

T24 - Batman'da AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen panelde BDP'li gençler arasında kavga çıktı.

Batman'da AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği demokrasi ve insan hakları konulu panele katılan Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu ile muhabiri Mehmet Baransu, olası yumurta atılmasına karşı getirdikleri piknik tüpü ile tavayı oturdukları masanın önüne koyup, 'hazırlıkla geldik, bize yumurta atabalirsiniz' dedi.

Yumurtanın atılmadığı panel BDP ile AKP'li gençler arasında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine yarıda kaldı.

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