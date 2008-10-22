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Yaşam

AKP'li üye tacizden tutuklandı

AKP'li belde belediyesinin meclis üyesi, ilköğretim okuluna giden kızının sınıf arkadaşına cinsel tacizden tutuklandı.

22 Ekim 2008 03:00

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt Beldesi'nde, Belediye Meclis Üyesi AKP'li 42 yaşındaki Mustafa Yokuş, ilköğretim okuluna giden kızının sınıf arkadaşı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İnegöl'de Sebze Hali'nde ticaretle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Yokuş, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Alanyurt Beldesi Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

Mustafa Yokuş, önceki gün kızının sınıf arkadaşı 13 yaşındaki H.S.'yi patates ve soğanları poşetlemesi için işyerine çağırdı. İddiaya göre işyerini kapattıktan sonra evine bırakmak üzere otomobiline aldığı küçük kızı, şoförlük öğretmek için kucağına oturtup, vücudunu okşayan Mustafa Yokuş, "Sen ne yapıyorsun. Babam yaşında bir insansın. Beni bırak ineceğim" diyen H.S.'yi yolda indirdi. Ağlayarak eve giden H.S. yaşadıklarını babasına anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine jandarma Mustafa Yokuş'u evinde gözaltına aldı.

Sorgulamasında suçu kabul etmeyen Mustafa Yokuş, `Küçük yaşta kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak' suçundan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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