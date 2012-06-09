AKP'li Üstün Uludere belgelerini odasına kilitledi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun Uludere katliamı ile ilgili olarak Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istediği belgeler Meclis’e ulaştı. Ancak Komisyon Başkanı AKP Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, belgeleri imza karşılığı zimmetine alarak odasına kilitledi ve Gürcistan’a gitti. Belgelerin kilit altına alınmasına muhalefet tepki gösterdi.

Uludere’de 34 sivilin TSK’ya ait savaş uçaklarınca bombalanarak öldürülmesinin ardından TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu, Genelkurmay’dan olayı aydınlatmak için elindeki belgeleri göndermesini istedi. Ancak Genelkurmay göndermedi. Komisyon Başkanı Üstün, bu kez belgeleri Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep etti. Başsavcılık bir çuval içinde bulunan 6 klasörden oluşan belgeyi önceki akşam Meclis’e gönderdi. Üstün, klasörleri odasındaki özel bir dolaba kilitledi ve dün sabah da Meclis Başkanı Cemil Çiçek’le birlikte Gürcistan’a hareket etti. Meclis’te Komisyon’un bulunduğu kısımda ise olağan üstü bir ‘sessizlik’ de dikkatlerden kaçmadı. Bitişik odaların kapıları kilitlenirken Komisyonda görev yapan bazı uzman memurlar da çeşitli gerekçelerle izin alıp Meclis’ten ayrıldı.



Muhalefetten tepki



Alt Komisyon’un CHP’li üyelerinin belgeleri görme talebine ise Üstün, yurt dışında olduğu için olumsuz cevap verildi. Alt Komisyon üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Üstün’ün “belgeleri kilitleyip gitmesine” tepki gösterirken, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Gece dahi olsa belgeler geldiği anda derhal toplantı yapılması konusunda mutabakat oluşturmuştuk” dedi.

Kulislere yansıyan ilk bilgelere göre 6 klasörün içinde Meclis’e ‘vur emri’ni kimin verdiği bilgisinin yer almadığı iddia ediliyor.