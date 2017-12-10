AKP'li Ünal: Ensar Vakfı, mücadeleyi çok başarılı bir şekilde atlattı

Yurtlarında çocuk istismarı ile anılan Ensar Vakfı'nın Antalya'da düzenenlenen bir etkinliğine katılan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Ensar Vakfı, FETÖ'nün çok iftiralarına, saldırılarına uğradı, linç kampanyalarına maruz kaldı ama bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde atlattı" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Aydın Ünal, Ensar Vakfı'nın Antalya'da bir otelde düzenlediği, "6. Büyük Türkiye Buluşması" toplantısına katıldı. Aydın Ünal, burada yaptığı açıklamada, Ensar Vakfı tarafından düzenlenen toplantıda, vakfın kendi içindeki konuları istişare ettiğini ve toplantıda medya, siyaset ilişkisinin ele alındığını belirtti. Ensar Vakfı'nın bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin demokratikleşmesinde, gençlerin eğitiminde çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini anlatan Ünal, vakfın bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiğini vurguladı.

'Ensar Vakfı, AK Parti'nin kuruluşunda çok etkili oldu'

Ensar Vakfı'nın siyasetle ilişkisinin diğer sivil toplum örgütlerinin siyasetle ilişkisi gibi olmadığını kaydeden Ünal, "Ensar Vakfı, AK Parti'nin kuruluşunda, AK Parti'nin politikalarının belirlenmesinde birçok sivil toplum örgütümüzle çok etkili oldu. Şu anda da en önemli eğitim politikalarının daha yaygın ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için Ensar Vakfı görüş ve düşüncelerini hükümetle paylaşıyor" diye konuştu. Bir siyasi partinin etrafındaki sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflar, derneklerle var olduğunu ifade eden Ünal, AK Parti'nin 15 yılının dernek ve vakıflarla istişaresi sayesinde başarılı ve hizmetle dolu geçtiğini, AK Parti'nin bu görüş alışverişini sürdürdüğü takdirde daha başarılı politikalar üreteceğini bildirdi.

Türkiye'nin, 15 Temmuz'da FETÖ tecrübesi yaşadığını anımsatan Ünal, FETÖ'nün, Türkiye'de devleti, iktidarı, siyasi partiyi ele geçirmek için bir mücadele verdiğini ve kendisi dışında hiç kimseye yaşama hakkı tanımadığını vurguladı.

'FETÖ başka hiçbir görüşe ve oluşuma izin vermiyordu'

Bu kapsamda FETÖ'nün Ensar Vakfı'na, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) ve bunun gibi sivil toplum örgütlerine çok acımasızca saldırdığını, iftira attığını anlatan Ünal, şunları söyledi: "FETÖ, sahada sivil toplum kuruluşu olarak sadece kendisinin olmasını istiyordu. Gençlerin eğitimi konusunda sadece kendisinin olmasını istiyordu, başka hiçbir görüşe ve oluşuma izin vermiyordu. Ensar Vakfı, FETÖ'nün çok iftiralarına, saldırılarına uğradı, linç kampanyalarına maruz kaldı ama bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde atlattı. Ensar Vakfı, FETÖ'nün de içinde bulunduğu linç kampanyalarına boyun eğmedi, bu sebeple de ben Ensar Vakfı'nın başkanına ve tüm mensuplarını kutluyorum. Çünkü gerçekten çok zor mücadele verdiler, çok acımasızca iftiralar attılar, belden aşağı vurdular. Amaçları buradan bir rant elde etmekti, sivil toplum sektörünü kendi tapulu malları olarak kullanmaktı. Ama Ensar Vakfı dik durdu ve buna müsaade etmedi, FETÖ'yle mücadelede de Ensar Vakfı çok başarılı, çok takdir edilen bir yerde durdu. Bizim gerçekten sivil toplum özelliği taşıyan vakfa ve derneklere çok ihtiyacımız var ki FETÖ gibi örgütler bu ülkede bir daha canlanmasın."