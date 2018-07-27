AKP'li Turan: Dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, papaz Andrew Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacağını açıklayan ABD'yi eleştirdi. Turan, "Dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor. Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi twitterdan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu" dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi meydanında esnaf ile bir araya gelen Turan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye dünden çok daha güçlü, çok daha büyük. Ama göreceksiniz yarın daha güçlü olacak. Şimdi dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor. Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi twitterdan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu."

Turan, ABD Başkanı Donald Trump'ın papaz Andrew Brunson'un tutukluluğu nedeniyle "Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacak" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de suç işleme iddiasında olan insanların kararını Amerika veya başkası vermez. Türk halkı adına karar veren Türkiye'nin yargıcıdır, kararı verir, biz de o karara saygı duyarız. Öyle Twitter'dan oradan buradan ayar verme dönemi eskiden vardı. Şimdi başkanlık sistemi var, şimdi güçlü bir başkan var güçlü meclis var. Bu halkın egemenliğini ve talebini baş tacı eden bir lider var. O yüzden yok Amerika tweet attı yok bilmem kim şunu yaptı yok artık bunlar geride kaldı."