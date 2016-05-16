AKP: Dokunulmazlık teklifi bugün görüşelecek

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, dokunulmazlık teklifiyle ilgili takvimlerinin değişmediğini belirterek “Yarın (17 Mayıs Salı) Meclis'e dokunulmazlıklar gelecek” dedi. AKP’li Turan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da dokunulmazlık görüşmelerine katılacağını belirtti.

Gazetecilerle TBMM'de bir araya gelen AKP'li Bülent Turan, dokunulmazlıkların Salı günü görüşüleceğini, ilk tur oylamanın Salı günü geç biteceğini belirterek, Cuma günü de saat 10.00'da ikinci tur oylamanın yapılacağını söyledi.

"330 ile 367 arasında oy çıkarsa gözler Erdoğan'a çevrilecek"

Genel Kurul saat 15.00'de toplanacak. Önce grup önerileri görüşülecek ve AKP'nin teklifi, Anayasa değişikliğinin takvimini Genel Kurul'da oylanacak.

Referandumsuz kabul için 367 oy gereken düzenleme, 330'un altında kalırsa reddedilecek. Genel Kurul'da 330 ile 367 arasında oy çıkması halinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan bu durumda, değişikliği bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e gönderebilecek ya da referanduma sunulması kararı verebilecek.

Daha sonra Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkındaki gensoru önergesi ele alınacak. Ardından Anayasa teklifinin birinci tur görüşmeleri ve oylamasına geçilecek.