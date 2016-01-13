AKP'li Tayyar: Taha Akyol 2007'de arayıp, "Gül, Cumhurbaşkanı adayı olursa darbe yapılacak" dedi

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Beyaz TV'de katıldığı Ferda Yıldırım'ın Son Söz programında "Taha Akyol, 2007'de iki önemli kişiyi arayıp, 'Tayyip Erdoğan'a söyleyin, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olursa darbe yapılacak' dedi" ifadelerini kullandı.

ODA Tv'nin haberine göre Tayyar, "Taha Akyol, 2007'de iki önemli kişiyi arayıp, 'Tayyip Erdoğan'a söyleyin, Gül Cumhurbaşkanı adayı olursa darbe yapılacak' dedi" ifadelerini kullandı. Tayyar sözlerinde ısrarcı olduğunu aktararak da "Laf olsun torba dolsun diye söylemiyoruz. İnanmadığım bir şeyi asla yazmadım" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar konuşmasının devamında şunları söyledi: "Arıyor diyor ki durum çok kötü, gidin Tayyip Bey'e söyleyin. O zaman 'askerler darbe yapmak istiyor' diyor. Hani o zamanlar kim kulağına üflediyse."

"Bu tavrımla çok isabetli davranmışım"

Hürriyet yazarı Taha Akyol, açıklama yaparak Şamil Tayyar’ın iddialarına yanıt verdi. Taha Akyol, “Bu tamamen gerçek dışıdır. Aksine ben Gül’ün adaylığını da cumhurbaşkanlığını da yazı ve TV konuşmalarımla açıkça destekledim” dedi.

Taha Akyol’un açıklaması şöyle:

“Bir TV kanalında bazı iddialar ileri sürülmüş, şimdi öğrendim.

Abdullah Gül cumhurbaşkanlığına aday olduğu takdirde darbe olacağını, durumun çok kritik olduğunu, Gül’ün adaylıktan çekilmesi gerektiğini birilerine telefonda söylemişim, bunun Tayyip Erdoğan’a iletilmesini istemişim.

Bu tamamen gerçek dışıdır. Aksine ben Gül’ün adaylığını da cumhurbaşkanlığını da yazı ve TV konuşmalarımla açıkça destekledim.

Bugün de düşünüyorum ki, bu tavrımla çok isabetli davranmışım.

AK Parti içinde Gül’ün aday olmasını istemeyenler vardı, sonra Gül’ün ikinci defa aday olmasını önleyecek bir kanun da çıkardılar ve bu Kanun Anayasa Mahkemesi’nden döndü.

2007 yılında Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olmasını istemeyenler bu iddia yönünde spekülasyonlar yapmış olabilirler, bu spekülasyonlar hakkında da bilgim yok.

Ben Gül’ün adaylığını sakıncalı bulsaydım bunu kendisine de söylerdim, köşemde de yazardım. Aksine TV konuşmalarımda da yazılarımda da Gül’ün adaylığını ve seçilmesini destekledim.

Bunu engelleme yönündeki Anayasa Mahkemesi kararını defalarca eleştirdim.”