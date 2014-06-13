Politika
AKP'li Tayyar: Musul olayı sonrası MİT'e soruşturma açılmalı
AKP'li Şamil Tayyar, MİT'in, Musul operasyonunda dağıldığını ve asıl operasyonun MİT'e yapılması gerektiğini söyledi
AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) IŞİD'in Musul operasyonunda dağıldığını ve asıl operasyonun MİT'e yapılması gerektiğini söyledi.
AKP'li Şamil Tayyar Twitter üzerinden ilginç bir mesajlar paylaştı.
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