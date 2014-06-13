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Politika

AKP'li Tayyar: Musul olayı sonrası MİT'e soruşturma açılmalı

AKP'li Şamil Tayyar, MİT'in, Musul operasyonunda dağıldığını ve asıl operasyonun MİT'e yapılması gerektiğini söyledi

13 Haziran 2014 17:17

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) IŞİD'in Musul operasyonunda dağıldığını ve asıl operasyonun MİT'e yapılması gerektiğini söyledi.

AKP'li Şamil Tayyar Twitter üzerinden ilginç bir mesajlar paylaştı.

 

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