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Politika

AKP'li Tanrıverdi: Devletin kaynaklarını dağa götürüyorlar

Hüseyin Tanrıverdi BDP ve CHP’li belediyeleri yolsuzluğa karışmakla suçlayıp, ağır bir şekilde eleştirdi

02 Temmuz 2012 12:14

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, BDP’li bazı belediye başkanı ve yönetecilerin KCK operasyonuyla tutuklandığını ifade ederek, "Demek ki, devletin imkanlarını şehir için ve hemşehrileri için kullanmıyorlar. Ya ne yapıyorlar? Dağa götürüyor ve dağdakilere kullanıyorlar" dedi.

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale AKP teşkilatlarının katıldığı 1’nci bölge toplantısı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Pramit salonunda yapıldı. Toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile 4 kentin partilileri üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP hükümetinden önce Türkiye’de kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın yaklaşık 3 bin dolar olduğunu, şu anda ise 10 bin doları aştığını ifade etti.


Edirne Belediyesi'ne ağır eleştiri


AKP'li belediyelerin başarılı olduğunu kaydeden Bayraktar şunları söyledi:

"Bu Tekirdağ’ı alacağız Allah’ın izniyle, Çorlu’yu da alacağız, Çanakkale de çok ciddi mesafe aldık orayı da alacağız. Çünkü Çanakkale’de çok ciddi yatırımlar yapacağız. Almamak işten bile değil. Edirne Belediyesi dökülüyor. Elinizi neresine atsanız elinizde kalır. Oralara hizmet götürülmeli ve Kırklareli de biraz gayret edilirse bu dört vilayet belediyesini alma imkanımız var. Bu tekeden süt çıkarmaya benzer ancak hep birlikte kucaklaşıp gayret edilirse başarılacağını ve kalan 1,5 sene içersinde hizmetin nasıl olduğunu nasıl farklı olduğunu AK Partili belediyelerimizin hükümetten herhangi bir katkı gelmeden sadece anlayış, sadece gayret ve halkı kucaklayarak nasıl fark yarattığını hizmetleri ile gösterecekler."


Devlet kaynkaları dağa gidiyor


Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ise BDP ve CHP’li belediyeleri yolsuzluğa karışmakla suçlayıp, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle BDP’li Belediye Başkanları’na baktığınız zaman KCK operasyonlarından tutuklanıp içeriye götürüldüğünü görürsünüz. Bu ne demek? Demek ki devletin imkanlarını şehir için ve hemşehrileri için kullanmıyorlar. Ya ne yapıyorlar. Dağa götürüyor ve dağdakilere kullanıyorlar. Onun için oradaki şehirlere baktığınız zaman, çamuru görürsünüz, çukuru görürsünüz. Çöp dağlarını görürsünüz ve insan sağlığı açısından içilmeyecek sularla insanların hayatını sürdürdüklerini görürsünüz. Ama şehircilik adına hiçbir şey yapmadıklarını görürsünüz. Ne yaptıkları operasyonlarla ortadadır."


Operasyonlar siyasi değildir


Yapılan KCK operasyonlarının siyasi olmadığını her defasında dile getirdiklerini belirten Tanrıverdi, "Yargı, elbette haksızlık yapan yolsuzluk yapan kimse yakasına yapışacaktır. Ben yaparsam benim sen yaparsanız, sizin yakanıza yapışacaktır. CHP’li belediyelere baktığınız her biri yolsuzluktan hırsızlıktan yargılanıyor. CHP’li belediyelerin sadece bu bölgede değil. Antalya’ya gidiyorsunuz aynı, öte taraftan hatırlayınız. Çankaya Belediye Başkanının bir sözü vardı şöyle diyordu. ‘Bizim yamyamları doyurmaktan bir türlü iş yapmaya imkanım yok’. Unutmadık hatırlayın" dedi.

Tanrıverdi, konuşmasının sonunda CHP’den AKP’ye geçen Marmara Ereğlisi İlçesine bağlı Sultanköy Belde Belediye Başkanı Ersin Çolpan ve meclis üyelerini kutladı. Meclis üyelerinin rozetini takan Tanrıverdi, Belediye Başkanı Çolpan’ın rozetini takmayarak, "Ben bu rozeti şimdi takmıyorum, 11 Temmuz’da Ankara’da yapılacak toplantıda sayın başbakanımız takacak" dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Erdoğan Bayraktar ve Hüseyin Tanrıverdi, Tekirdağ’dan ayrıldı.

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