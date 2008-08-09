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Politika

AKP'li Sözen tasarıdan vazgeçti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen, kamuoyunda büyük tepki çeken ve tüm okullarda ibadethane açılmasını da içeren tasarıyı süresiz geri çekti

09 Ağustos 2008 03:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edibe Sözen, "Gençleri Koruma Yasası Teklifi" taslağını "süresiz olarak gündemden çekmeye karar verdiğini" bildirdi.
Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, "bir süre önce kamuoyuyla da paylaştığı 'Gençleri Koruma Yasa Teklifi taslağının' kendisi tarafından oluşturulan bireysel bir çalışma metni olduğunu" ifade etti.
Toplam 46 maddeden oluşan ve "sosyal devletin gençler üzerindeki ödevlerine" dair teklif taslağını, kamuoyu önünde tartışmaya açarak, son şeklini vermeyi hedeflediğini dile getiren Sözen, şunları kaydetti: "Son üç gündür basına yansıyan şekliyle 46 maddelik bu yasa teklifine
ilişkin oluşan yanlış algılamaların daha fazla devam etmemesi için 'Gençleri Koruma Yasası Teklifi Taslağı'nı partimin yetkili organlarına ve parlamentonun gündemine getirmemeye, dolayısıyla süresiz olarak gündemden çekmeye karar vermiş bulunuyorum. Teklif hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerini gerek yazılı ve görsel gerek sözlü bizlerle paylaşan herkese ayırmış oldukları vakitleri için teşekkür ediyorum."

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