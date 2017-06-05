AKP'li Şentop ifadesinde "O FETÖ'cü değil, bizzat şahidim" dedi; gözaltına alınan askeri hâkim serbest kaldı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 'FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay Askeri Savcısı Hâkim üsteğmen Eren Şen için savcıya tanık olarak ifade verdi ve "FETÖ ile irtibatının olmadığına, tam aksine FETÖ ile mücadelede çok yararlı bilgiler vermek suretiyle mücadelenin yargı ayağına önemli katkılar sağladığına bizzat şahidim" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Askeri Hakim Eren Şen dahil 48 şüpheli hakkında 22 Mayıs'ta takipsizlik kararı verdi.

"FETÖ'cüleri ihbar etti"

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, 2012-2015 yılları arasında AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Şentop, ismi geçen askeri hakimi, Marmara Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarından itibaren tanıdığını belirterek şu ifadeyi verdi:

"Mezun olduktan sonra Askeri Hakim adaylığı sınavına girerek mesleğe başladı. 2011'de yanıma gelerek ‘Hocam TSK'ya milliyetçi duygularla girdik, ancak burada durum farklı, istifa etmeyi düşünüyorum' şeklinde rahatsızlığını ifade etmişti. Ben bunu o dönem FETÖ terör örgütünün baskısı ve TSK içinde oluşturulan atmosferden rahatsızlık olarak algılamıştım. 17/25 Aralık'tan önce gerçekleşen bu olaydan sonra Eren Şen'le görüşmemiz devam etti. Askeri yargı içinde olmak üzere, hakim ve savcılar arasında FETÖ yapılanması ile irtibatlı isimleri bana aktarmaya çalıştı.

"Hükümete ilettim"

"FETÖ'nün yargıdaki yapılanması konusunda, ilk olarak Kasım 2011'de daha sonra Şubat 2012'de bazı kritik isimlerle ilgili ikazlarımı bir milletvekili olarak hükümetimizin yetkililerine iletmiştim. Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ile alakalı FETÖ eyleminden sonra Özel Yetkili Mahkemelere ilişkin değişiklik sürecinde, FETÖ'cülerin tasfiyesine yönelik önerilerim sebebiyle kanun hazırlama sürecinde dışlandığımı da belirtmeliyim.

"Eren Şen bu anlamda FETÖ'nün TSK ve askeri yargı yapılanması alanında çok fazla ve çok etkili bilgiler veren kişi olmuştur. Yüksek Askeri Şura hazırlıkları dahil birçok hususta Eren Şen'in kıymetli bilgiler verdiğini, bu bilgilerin FETÖ mücadelesinde çok işe yaradığını ifade etmeliyim.

"Bütün bunlar 17/25 Aralık sürecinin çok öncesinde gerçekleşmiştir. Daha sonra Eren Şen'i HSYK'daki tanıdığım arkadaşlarla irtibatlandırıp sivil yargı yapılanmasına dair bildiklerini paylaşmasını sağladım. Eren Şen'in FETÖ ile irtibatının olmadığına, tam aksine FETÖ ile mücadelede çok yararlı bilgiler vermek suretiyle mücadelenin yargı ayağına önemli katkılar sağladığına bizzat şahidim. Masum olduğuna inanıyorum."