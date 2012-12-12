AKP'li Şentop: Anlaşmazlıklar giderilirse, Başkanlıkta ısrarcı olmayız

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun AK Parti'li üyesi Mustafa Şentop, "Anayasa konusundaki diğer anlaşmazlıklar giderilirse, başkanlık sisteminde ısrarcı olmayız" dedi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Yazım Komisyonu, ''kültürel haklar/kimlik hakkı'' başlıklı maddeyi görüştü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan 1 Numaralı Yazım Komisyonu, katalog dışı madde önerilerini ele aldı. Toplantıda, bu önerilerden olan ''Kültürel haklar/kimlik hakkı'' başlıklı madde müzakere edildi.

Mustafa Şentop, toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Anayasa’ya ilişkin diğer anlaşmazlık konularının aşılması durumunda 'başkanlık sistemi'nde ısrarcı olmayacaklarını belirten Şentop, "Başkanlık tartışmalarıyla bu süreci tıkamayız" dedi.

'Zorlamanın anlamı yok'

Komisyonda bulunan 3 muhalefet partisinin tavırlarını uzlaşmaz olarak niteleyen Şentop, 1 yılı aşkın süredir çalışan uzlaşma komisyonunun mantığının çökmesi durumunda anlamını da kaybedeceğini söyledi.

Mustafa Şentop, "1 senede yarısını yazdık bu mantıkla bir sene daha lazım. Olmuyorsa zorlamanın anlamı yok" diye konuştu.

'Genel Başkanlar devreye girmeli'

Şentop, komisyonu çalıştıracak formüllerin bulunamaması durumunda ya genel başkanların devreye girmesi gerektiğini ya da sürece katılan partilerle yola devam edilebileceğini belirtti.

'Uzlaşma sağlanamayan maddeler halka sorulsun'

Partilerin Anayasa önerilerinin ayrı ayrı halka sorulabileceğini de kaydeden Şentop, "4 parti anlaştığımız kısımları Meclis’ten geçiririz geri kalan kısımları da halka sorup yüzde 50'yi geçeni uzlaştığımız maddelede ekleriz" ifadelerini kullandı.

1 ve 2 numaralı yazım komisyonları, çalışmalarını yarın da sürdürecek.