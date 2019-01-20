AKP'li Şengül: CHP'nin nasıl seçmen taşıdığını çok iyi biliyoruz

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, bu kez de "hayali seçmeler" tartışması başladı. CHP, HDP ve İyi Parti seçmen listelerine yönelik usulsüzlükler tepit ettiklerini açıklıyor. AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “bazı ilçelere seçmen taşındığı ve bu yöntemle seçimlere gölge düşürüleceği” iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Şengül, “CHP, bu işlerin uzmanıdır. Daha önce Karşıyaka’dan Foça’ya, Dikili’ye nasıl seçmen taşıdıklarını çok iyi biliyoruz. Her seçim öncesi artık alıştığımız ayak oyunlarına başvurarak, algı oluşturmaya ve kendi içlerindeki koltuk kavgasını unutturmaya çalışıyorlar. Korkunun ecele faydası yok, İzmir halkı 31 Mart’ta CHP’ye gerekli dersi verecek” dedi.

Şengül, “Daha önce, ‘CHP’de makam ve koltuk kavgası olur. CHP’nin İzmir’e hizmet etme gibi bir derdi yok’ demiştik. CHP, bizi yine yanıltmadı. Kendi içlerindeki kavganın ne derece büyüdüğünü tüm kamuoyu görüyor. Şimdi bu kavgayı, mevki çatışmasını unutturmak için algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu da geçtiğimiz seçimlerden de alışkın olduğumuz ‘ilçelere seçmen taşınıyor’ gibi, tamamen asılsız iddialarla yapmaya çalışıyorlar. Örneğin, ‘Foça’da eğitime gelen askerlere oy kullandırılacak’ diyorlar. Bu zaten olan bir şey. Geçmiş dönemde de askerlerimiz, bu ilçemizde oy kullanmış. Buna yönelik ilçe seçim kuruluna yaptıkları itiraz da reddedilmiş. Sanki olağanüstü bir durum varmış gibi bunu kamuoyuna aktarmak, art niyetli bir tutumdur” diye konuştu.