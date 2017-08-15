AKP'li Selçuk Özdağ: Saadet Partisi ile barışmalıyız; Davutoğlu ve Gül'ü küstürmemeliyiz

AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, partisine "dört barış önerisi"nde bulundu. Özdağ'ın, Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz'un “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” sorusuna verdiği yanıtlar arasında "Saadet’le barışacak", "Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi" ifadeleri de yer aldı

Ahmet Yavuz'un "Vekilinden, iktidara dört barış önerisi!" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” diye sordum. “Ak Parti 4 şey yapmalı?” diye doğrudan söze girdi. Dedi ki;

BİR: Saadet’le barışacak.

İKİ: HDP’de yüzde 2 civarı oyumuz var. Kürtlerle barışacak.

ÜÇ: MHP’den, BBP’den gelmiş yüzde 10’a yakın içeride oy var. Ülkücü kesim içeride yeterince temsil edilmiyor. Akşener’e gidebilecek 4-5 puan var. O kesim iyi temsil edilecek. Barışılacak!

DÖRT: Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi...