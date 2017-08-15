T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Selçuk Özdağ: Saadet Partisi ile barışmalıyız; Davutoğlu ve Gül'ü küstürmemeliyiz

"HDP’de yüzde 2 civarı oyumuz var; Kürtlerle barışmalı"

15 Ağustos 2017 14:35

AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, partisine "dört barış önerisi"nde bulundu. Özdağ'ın, Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz'un “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” sorusuna verdiği yanıtlar arasında "Saadet’le barışacak", "Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi" ifadeleri de yer aldı

Ahmet Yavuz'un "Vekilinden, iktidara dört barış önerisi!" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” diye sordum. “Ak Parti 4 şey yapmalı?” diye doğrudan söze girdi. Dedi ki;

BİR: Saadet’le barışacak.

İKİ: HDP’de yüzde 2 civarı oyumuz var. Kürtlerle barışacak.

ÜÇ: MHP’den, BBP’den gelmiş yüzde 10’a yakın içeride oy var. Ülkücü kesim içeride yeterince temsil edilmiyor. Akşener’e gidebilecek 4-5 puan var. O kesim iyi temsil edilecek. Barışılacak!

DÖRT: Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi...

 

ETİKETLER

AKPSelçuk Özdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24