AKP'li Selçuk Özdağ: Manisa benden sorulur

İktidar partisi AKP’de 2019 yılında yapılacak üç seçim için yoğun çalışmalar dikkat çekerken çok sayıda milletvekilinin gönlünden yerel seçimlerde belediye başkanlığı adaylığı geçiyor. Hatta bazı milletvekilleri ısınma turlarına bile başladı. AKP’nin ülkücü kökenli Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da bu isimlerden bile.

Yerel seçimlerde adaylık konusunda son sözün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından söylenecek olması da Özdağ’ın Manisa sevdasının önüne geçemiyor. TBMM çalışmaları biter bitmez Manisa’ya giden Özdağ, T24’le sohbetinde, “Manisa benden sorulur” dedi.

Manisa’da etnik öken, mezhep, kadın, erkek, genç, yaşlı hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettiğini vurgulayan Özdağ, kentte akülü aracı olmayan tek bir engelli bırakmadığını ifade etti. Yaptıklarını her ay yayınladığı faaliyet raporunda tek tek anlatan Özdağ, sorunlara göre sık sık bakanları aradığını belirtti. Hastalar ve hasta yakınlarının bizzat kendisini aradıklarını belirten Özdağ, “Manisa’da adımı bilmeyen yoktur” iddiasını da ortaya attı.

Yerel seçimlerle ilgili düzenlemelerin TBMM’den geçmesinin ardından iktidar kanadının epeyce hareketleneceği görülüyor.