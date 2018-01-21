T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'li Selçuk Özdağ: Manisa benden sorulur

“Manisa'da adımı bilmeyen yoktur”

21 Ocak 2018 00:11

Hülya Karabağlı

İktidar partisi AKP’de 2019 yılında yapılacak üç seçim için yoğun çalışmalar dikkat çekerken çok sayıda milletvekilinin gönlünden yerel seçimlerde belediye başkanlığı adaylığı geçiyor. Hatta bazı milletvekilleri ısınma turlarına bile başladı. AKP’nin ülkücü kökenli Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da bu isimlerden bile.

Yerel seçimlerde adaylık konusunda son sözün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından söylenecek olması da Özdağ’ın Manisa sevdasının önüne geçemiyor. TBMM çalışmaları biter bitmez Manisa’ya giden Özdağ, T24’le sohbetinde, “Manisa benden sorulur” dedi.

Manisa’da etnik öken, mezhep, kadın, erkek, genç, yaşlı hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettiğini vurgulayan Özdağ, kentte akülü aracı olmayan tek bir engelli bırakmadığını ifade etti. Yaptıklarını her ay yayınladığı faaliyet raporunda tek tek anlatan Özdağ, sorunlara göre sık sık  bakanları aradığını belirtti. Hastalar ve hasta yakınlarının bizzat  kendisini aradıklarını belirten Özdağ, “Manisa’da adımı bilmeyen yoktur” iddiasını da ortaya attı.

Yerel seçimlerle ilgili düzenlemelerin TBMM’den geçmesinin ardından iktidar kanadının epeyce hareketleneceği  görülüyor. 

ETİKETLER

selçuk özdağmanisayerel seçimakpak parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24