T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'li Selçuk Özdağ 'hayvan tecavüzü' haberlerini yalanladı

AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, hayvanlara tecavüz edenlere bir şans verilmesine yönelik sözlerinin doğruyu yansıtmadığını söyledi

20 Kasım 2016 20:21

AKP milletvekili Selçuk Özdağ, hayvanlara işkence yapan, tecavüz edenlere yönelik Meclis Komisyonu'ndaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Özdağ, Meclis Komisyonu'nda görüşülen kanun tasarısı hakkında, "Altı ayla dört yıl arasında cezaya çarptırılan insanlara yeniden bir şans vermeden hayvanlardan, hayvan sahiplenmekten men etmeyi de ben doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Söz konusu ifadeler, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının komisyonda görüşüldüğü sırada söylendi.

odatv'nin haberine göre; tasarıyı hazırlayan Türkiye Barolar Birliği avukatlarından Buğcan Çankaya, hayvanlara tecavüz eden kişilerin tekrar tekrar hayvan sahiplenerek aynı davranışı göstermemesi için “hayvan sahiplenmekten men” cezası verilmesi maddesini eklediklerini söyleyince AKP’li Selçuk Özdağ araya girdi.

'Men' cezasını fazla bulan Özdağ şöyle konuştu: “Efendim, burada Kabahatler Kanunu’ndan çıkartıyoruz ve Türk Ceza Kanunu’nun içerisine alıyoruz. Bu hakikaten bir devrim, bir reform fakat bir yandan altı ayla dört yıl arasında cezaya çarptırılan insanlara yeniden bir şans vermeden hayvanlardan, hayvan sahiplenmekten men etmeyi de ben doğru bulmuyorum çünkü insanlara şans vermek gerekir.

Yanlış yapabilir, hata yapabilir, bu insanlar için de geçerlidir. türkiye’de hata yapan insanlar veya hata yaptıkları kanunlar tarafından teşhir edilen kişilere tekrar yeniden yaşama tutunma hakkı vermiyor muyuz? Veriyoruz. O nedenle, ben bunu çok ağır bir ceza olarak görüyorum. O nedenle, bu önergeye de katılmıyorum.”

ETİKETLER

AKPSelçuk Özdağtecavüzhayvan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24