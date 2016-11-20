AKP'li Selçuk Özdağ 'hayvan tecavüzü' haberlerini yalanladı

AKP milletvekili Selçuk Özdağ, hayvanlara işkence yapan, tecavüz edenlere yönelik Meclis Komisyonu'ndaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.



Özdağ, Meclis Komisyonu'nda görüşülen kanun tasarısı hakkında, "Altı ayla dört yıl arasında cezaya çarptırılan insanlara yeniden bir şans vermeden hayvanlardan, hayvan sahiplenmekten men etmeyi de ben doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Söz konusu ifadeler, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının komisyonda görüşüldüğü sırada söylendi.



odatv'nin haberine göre; tasarıyı hazırlayan Türkiye Barolar Birliği avukatlarından Buğcan Çankaya, hayvanlara tecavüz eden kişilerin tekrar tekrar hayvan sahiplenerek aynı davranışı göstermemesi için “hayvan sahiplenmekten men” cezası verilmesi maddesini eklediklerini söyleyince AKP’li Selçuk Özdağ araya girdi.

'Men' cezasını fazla bulan Özdağ şöyle konuştu: “Efendim, burada Kabahatler Kanunu’ndan çıkartıyoruz ve Türk Ceza Kanunu’nun içerisine alıyoruz. Bu hakikaten bir devrim, bir reform fakat bir yandan altı ayla dört yıl arasında cezaya çarptırılan insanlara yeniden bir şans vermeden hayvanlardan, hayvan sahiplenmekten men etmeyi de ben doğru bulmuyorum çünkü insanlara şans vermek gerekir.



Yanlış yapabilir, hata yapabilir, bu insanlar için de geçerlidir. türkiye’de hata yapan insanlar veya hata yaptıkları kanunlar tarafından teşhir edilen kişilere tekrar yeniden yaşama tutunma hakkı vermiyor muyuz? Veriyoruz. O nedenle, ben bunu çok ağır bir ceza olarak görüyorum. O nedenle, bu önergeye de katılmıyorum.”