AKP'li Şanlıurfa Milletvekili Kuş kansere yenik düştü

T24

Kuş'un cenaze töreninde Başbakan Erdoğan tabutu bir süre taşıdı - GALERİ

Başbakan tatilini yarıda kesti

Erdoğan'ın geçişi öncesi kaza oldu

Yaklaşık 7 bin kişi katıldı



Erdoğan, cemaate hitap etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili 62 yaşındaki Mustafa Kuş, Şanlıurfa’dan 2007 yılında AKPnin 9’uncu sıra adayı olarak TBMM’ye girdi. Hhastalığı nedeniyle sürekli hastanede tedavisi süren 7 çocuk babası Mustafa Kuş, dün öğle saatlerinde Ankara’da vefat etti. Başbakan Erdoğan tatilini yarıda kesip Şanlıurfa'ya giderek Kuş'un cenazesine katıldı.Ölüm haberi ile kentte üzüntü yaratan Mustafa Kuş’un cenazesi memleketine getirildi.THY’nin Ankara-Şanlıurfa tarifeli seferiyle getirilen Kuş’un cenazesine oğlu Mehmet Kuş, Şanlıurfa AKP Milletvekilleri Zülfikar İzol, Yahya Akman, Abdulkadir Emin Önen ile AKP'den geçtiğimiz ay istifa eden bağımsız Milletvekili Sabahattin Cevheri eşlik etti.Dün akşam saat 20.05 sıralarında GAP Havaalanına inen uçağı bekleyen Ak Parti Milletvekili Seyit Eyüpoğlu, Çağla Aktemur Özyavuz ile kalabalık bir partili grup Kuş’un cenazesini karşıladı. Uçağa yanaşan bir cenaze aracına konulan Kuş’un naaşı daha sonra 400 araçlık bir konvoy eşliğinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi'nde bulunan ve sayısı 10 bini bulan Ubadi aşiretinin ileri gelenlerinden olan Mustafa Kuş’un ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu. AK Partili bakan ve milletvekillerinin de katılacağı cenaze töreninin ardından Kuş’un cenazesi öğle saatlerinde toprağa verilecek.Başbakan Erdoğan da tatilini yarıda keserek Şanlıurfa'ya gitti. Başbakan Erdoğan, yanında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile birlikte, ‘DAP’ uçağı ile saat 11.15'te GAP Havaalanı'na geldi. Erdoğan, burada Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan ve AKP Şanlıurfa milletvekilleri tarafından karşılandı. Havaalanında bir süre dinlenen Başbakan Erdoğan, yanındakilerle Mustafa Kuş'un cenaze namazının kılınacağı Eyyüp Peygamber Camisi'ne geçti. Başbakan Erdoğan'ın geçtiği güzergâh ile camide geniş güvenlik önlemleri alındı.Havaalanından kent merkezine geliş sırasında Başbakan Erdoğan'ın geçişi öncesi Akziyaret Köyü yakınlarındaki kazada bir otomobil şarampole uçtu. 5 kişinin yaralandığı kazaya, aynı güzergâhtan geçen Başbakan'ın konvoyunda bulunan ambulanslardaki sağlık görevlileri müdahale etti.Başbakan Erdoğan daha sonra saat 12.00 sıralarında cenaze namazının kılınacağı Eyyüp Peygamber Camisi'ne geldi. Araçtan inişinde milletvekili Mustafa Kuş'un yakınları tarafından karşılanan Başbakan Erdoğan kendisini alkışlayıp ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ sloganıyla tezahürat yapan kalabalığı eliyle selamladıktan sonra cami avlusuna girdi. Erdoğan, namazdan önce ölen milletvekili Mustafa Kuş'un tabutu önünde durup, dua okudu. Erdoğan, duanın ardından cuma namazını kılmak için camiye girdi.Hz. Eyyüp Peygamber'in çile çektiği mağaranın bulunduğuna inanılan camiye gelen yaklaşık 7 bin kişi cuma namazının ardından, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tahiroğlu'nun imamlığında cenaze namazı kıldı.Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AKP Şanlıurfa milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ile Kuş'un liderliğini yaptığı Ubadi Aşireti üyeleri saf tuttu.Cenaze namazının kılınmasının ardından milletvekili Mustafa Kuş için helallik istendikten sonra Başbakan Erdoğan, caminin merdivenlerine çıkarak cemaate hitap etti.Konuşmasında Mustafa Kuş’un dürüst ve görev adamı olduğunu belirten Erdoğan, “Onu ebediyete yollamış olmanın hüznünü yaşıyoruz. O her zaman için ülkesine, milletine hizmet etmek isteyen birisiydi. Meclis'te zorlu süreçlerde, oylamalarda bile hastalığına rağmen her zaman gelip oyunu kullanarak görev yapmıştır. Kendisine rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm Şanlıurfa’nın ve Türk milletinin başı sağolsun” dedi.Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından bazı milletvekilleri ile birlikte milletvekili Mustafa Kuş'un Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzladı. Bir süre tabutu taşıyan Erdoğan, daha sonra cami bahçesinde Kuş Ailesi'nin fertlerine başsağlığı dileğinde bulundu.Yine kalabalığın ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ sloganları arasında camiden çıkan ve yoğun ilgi nedeniyle güçlükle yürüyen Başbakan Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergün ile birlikte otomobiline bindi. Cenaze aracına konulan tabutun ardından otomobiliyle ilerleyen Başbakan Erdoğan’a, yaklaşık 7 bin kişi ise yürüyerek eşlik etti. Çevik kuvvet polisleri Erdoğan’ın otomobilinin etrafında etten duvar örüp, kalabalığın araca yaklaşmasına engel oldu.Camiden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Harrankapı Mezarlığı'na tekbirg etirerek yürüyerek giden kalabalık, zaman zaman Başbakan Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunmayı da sürdürdü.