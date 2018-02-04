AKP'li Şamil Tayyar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tebrik': Allah eksikliğini vermesin

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, dün (3 Şubat 2018) 790 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu "tebrik" etti.

Sosyal medya hesabında CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın oylama sonuçlarını aktardığı paylaşımı alıntılayan Tayyar, "Ben de kutluyorum. Allah eksikliğini vermesin" dedi.

Ne olmuştu?

"Mükerrer oy" krizinin yaşandığı CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 790, Muharrem İnce 447 oy almıştı. 2014'te de Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak genel başkanlığa aday olan ve oylama sonuçlarının açıklanması sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu az önce benim rakibimdi, şimdi genel başkanımdır" diyen İnce, bu kez "teşekkür konuşması"na kalmamıştı.