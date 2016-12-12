AKP’li Şamil Tayyar: Devlet yeni sahibini arıyor

Türkiye’de dönüm noktası olarak kabul edilen zamanlarda yazdığı kitaplarla tartışılan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz Darbe girişimini ve derin devletle ilgili yaşananları “Devlet Savaşı- iktidar kimin olacak” adlı kitapta topladı. Yaklaşık 300 sayfalık kitabıyla ilgili bilgi veren Tayyar, “15 Temmuz’da devlette iktidar el değiştirdi. Devlet yeni sahibini arıyor. Yeni kavga devleti sahiplenme kavgası herkes sahada” dedi.

Tayyar, T24’e ‘15 Temmuz hesabının henüz kapatılmadı’ derken “Devleti ele geçirmek isteyen küresel aktörler, darbe, muhtıra, suikast sokak hareketleri gibi birçok aracı kullanabilirler” diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Tayyar’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Devleti sahiplenme kavgası”

Asıl kavga şimdi başlıyor. 15 Temmuz’da devlette iktidar el değiştirdi, devlet yeni sahibini arıyor. Yeni kavga devleti sahiplenme kavgası. Herkes sahada. Bu sürece sadece iç dinamikler değil, küresel oyuncular da dahildir. O nedenle önümüzdeki ilk 3 yıl çok önemli. Çünkü devlette 10 yılda bir el değiştiriliyor 3-5 yıl geçiş süreci yaşanmaktadır. Türkiye şu anda bu geçiş sürecindedir anca geçmişten farklı olarak yeni süreçte milletin devreye girmesidir. Çünkü iktidar değişikliğini oluşturan ilk defa millettir. Şu anda , siyaset dahil bütün kurumlar iflas etti. Sadece Tayyip Erdoğan o da bir siyasi ve sosyal varlık olarak ayakta. Bu gücün kurumsallaşması lazım. Devleti ele geçirmek isteyen küresel aktörler, darbe, muhtıra, suikast sokak hareketleri gibi birçok aracı kullanabilirler. 15 Temmuz hesabı henüz kapatılmadı.