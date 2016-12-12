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Politika

AKP’li Şamil Tayyar: Devlet yeni sahibini arıyor

“Devleti ele geçirmek isteyen küresel aktörler, darbe, muhtıra, suikast sokak hareketleri gibi birçok aracı kullanabilirler”

12 Aralık 2016 22:31

Hülya Karabağlı

Türkiye’de dönüm noktası olarak kabul edilen zamanlarda yazdığı kitaplarla tartışılan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz Darbe girişimini ve derin devletle ilgili yaşananları “Devlet Savaşı-  iktidar kimin olacak” adlı kitapta topladı. Yaklaşık 300 sayfalık kitabıyla ilgili bilgi veren Tayyar,  “15 Temmuz’da devlette iktidar el değiştirdi.  Devlet yeni sahibini arıyor. Yeni kavga devleti sahiplenme kavgası herkes sahada” dedi.

Tayyar, T24’e ‘15 Temmuz hesabının henüz kapatılmadı’ derken  “Devleti ele geçirmek isteyen küresel aktörler,  darbe, muhtıra, suikast sokak hareketleri gibi birçok aracı kullanabilirler” diye konuştu.

 Gaziantep Milletvekili Tayyar’ın değerlendirmeleri şöyle:  

“Devleti sahiplenme kavgası”

 

Asıl kavga şimdi başlıyor. 15 Temmuz’da devlette iktidar el değiştirdi,  devlet yeni sahibini arıyor. Yeni kavga devleti sahiplenme kavgası. Herkes sahada. Bu sürece sadece iç dinamikler değil,  küresel oyuncular da dahildir. O nedenle önümüzdeki ilk 3 yıl çok önemli. Çünkü devlette 10 yılda bir el değiştiriliyor 3-5 yıl  geçiş süreci  yaşanmaktadır. Türkiye şu anda bu geçiş sürecindedir anca geçmişten farklı olarak  yeni süreçte  milletin devreye girmesidir. Çünkü iktidar değişikliğini oluşturan ilk defa millettir. Şu anda , siyaset dahil bütün  kurumlar iflas etti.  Sadece Tayyip Erdoğan  o da bir siyasi ve sosyal varlık olarak  ayakta. Bu gücün kurumsallaşması lazım.  Devleti ele geçirmek isteyen küresel aktörler,  darbe, muhtıra, suikast sokak hareketleri gibi birçok aracı kullanabilirler. 15 Temmuz hesabı henüz kapatılmadı. 

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