AKP'li Şahin'den Gülen'e: 16 yıldır ABD'desiniz, gelin artık Türkiye'ye

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dönmesi çağrısında bulunarak, "16 yıldır ABD'desiniz. Artık gelin allahaşkına. Sizin vatanınız burası. Kardeşiniz öldü cenazesine gelemediniz, yakınlarınız öldü cenazesine gelemediniz, gelin artık Türkiye'ye. Yoksa orada sizi istemediğimiz şekilde bağlantılar içine mi soktular, bırakmıyorlar mı?" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, partisinin Karabük belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı. Karabük Merkez Spor Salonu'ndaki törende konuşan Şahin, Türkiye'de seçimler vesilesiyle uluslararası bir proje uygulandığını, AKP’nin seçimlerde gerileme yaşaması beklentisi içinde olunduğunu söyledi. Şahin, Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesme düşüncesiyle bir takım adımlar atılmaya çalışıldığını savunarak, "Biz bu işin farkındayız. 17 Aralık, 25 Aralık operasyonlarının gerçek sebebi budur. Televizyonlara, gazetelere yansıyan, internet sitelerine düşen konuşmaları incelediğinizde bunu apaçık görürsünüz" dedi.

'Kardeş' dediklerimizin yer alması bizi üzdü

Başka ülkeler, o ülkelerdeki bir takım mahfiller, sivil toplum örgütlerinin, AKP iktidarıyla ilgili hesaplaşma düşüncesi içinde olabileceklerini, 'AKP gitsin' diye bir takım çalışmalar yapabileceklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: "Bunu yadırgamıyorum. Ancak bu proje içinde 'kardeş' dediklerimizin yer alması bizi üzüyor, yaralıyor. Daha detaylarına girecek değilim. Biz insanlara imanı, ibadeti, ahlakı öğreten, Kuran'dan ayetlerle, hadislerle insanlara doğru yolu gösterenlere saygı duyarız, onları dinleriz, onlardan yararlanmak için hep gayret ederiz, gayret etmişizdir. Bizim medeniyetimizin yetiştirdiği İmamı Azam, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, daha ismini sayamadığımız bir çok insan. Bunların hiç biri, 'devlette bir yapılanma içerisine girelim ve bir takım kamu görevlilerini kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanalım' düşüncesinde hiçbir zaman olmamışlardır."

'Bu hareket siyasi parti değil'

Hizmet hareketinin yakın bir zamana kadar her türlü faaliyetinin içinde yer almaya çalıştığını, bunu çok samimi dileklerle yaptığını belirten Şahin, "Gerçekten hizmet amacıyla bir araya gelmiş insanlar olarak gördüm. Ama şimdi ben ve benim gibi düşünenler olarak, 'Bu hareket bir siyasi parti değildir. Biz bir siyasi parti olarak görmedik, hizmet hareketi olarak gördük. Niye bu işlerin içindesiniz?' diye gür bir sesle haykırmamız gerek" dedi.

'Hoca Efendi tedbir almalı'

1.5 ay önceki il divan kurulu toplantısında Futhullah Gülen'i Türkiye'ye dönmeye davet ettiğini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti: "Ben 1.5 ay önce konuşmamı yaparken, devlet içerisinde bir takım işgüzarların bir yerlere yaranmak için bazı işler yapmış olabileceğini düşünüyordum. Ama şimdi gelmiş olduğum noktada işin bu noktaya ulaşmış olmasından derin üzüntü duyuyorum. Türkiye bunları hak etmiyor ve gerçekten bu hareketin lideri durumundaki Hoca Efendi'nin, bütün bu gelişmeler karşısında bir durum değerlendirmesi yaparak, Türkiye’ye zarar verecek noktaya gelmiş olan bu gelişmeler için tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Ve tekrar ediyorum; 16 yıldır ABD'desiniz. Artık gelin allahaşkına Türkiye'ye. Sizin vatanınız burası. Kardeşiniz öldü cenazesine gelemediniz, yakınlarınız öldü cenazesine gelemediniz, gelin artık Türkiye'ye. Yoksa orada sizi istemediğimiz şekilde bir bağlantılar içine mi soktular, bırakmıyorlar mı? Türkiye'ye, 76 milyon insana zarar verici noktaya gelmiş olan bu gelişmelere 'dur' diyecek olan bir ferazeti gösterebileceğinize inanıyorum. AKP’ye, Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermeye çalışanlar, Türkiye’ye zarar verdiklerini, 76 milyona zarar verdiklerini unutmamalılar."

'Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok'

'Başbakan'ın koluna kelepçe vurmadan içimiz rahatlamayacak' diyen savcılar olduğunu, emniyet içinde bir takım yapılanmalar içinde olan kişilerin, 'Merak etmeyin 25 Aralık’tan sonra bu hükümet gidecek, tekrar yerlerinize geleceksiniz' diye konuşmalarının tespit edildiğini ifade eden Şahin, "Türkiye’nin huzurunu bozmaya, millet iradesinin ortaya koymuş olduğu sonucu sandık dışı yollarla değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur, Buna bu millet izin vermeyecektir" dedi.

Mehmet Ali Şahin, "Bakın ekonomiyi bozuyorlar. Dövizi fırlattılar. Merkez Bankası, istemediğimiz halde faizi yükseltti. Bunun çarşı, pazara yansıması var. Türkiye’ye zararı var. Bütün bunlara son verecek olan millettir. 30 Mart’ta sandıktan AKP çıktığında bütün bu oyunlar bozulacaktır" diye konuştu.