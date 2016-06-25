AKP’li Şahin: Gün gelecek AB bize muhtaç olacak!

AKP milletvekili Mehmet Ali Şahin, Türkiye büyürken, AB'nin hantallaştığını savunup, "Bir gün gelecek, AB ülkelerinin vatandaşları Türkiye’ye muhtaç olacak. Onlar gelecek bize iş için" dedi.

Britanya’nın AB üyesi olarak kalıp kalmayacağının oylandığı referandumdan ayrılıktan yana olanlar yüzde 52 oy oranıyla galip çıkmıştı. Sonucun ardından Başbakan David Cameron ekimde yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Kararın ardından bazı Avrupalı liderler AB projesinin geleceğine dair kaygılandıklarını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Cameron’a “Hadi buyur bakalım, üç gün bile dayanamadın bak” diye seslenmişti.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde partililere hitap eden Ak Parti'li Mehmet Ali Şahin de İngiliz halkının yüzde 52’lik bir kesiminin AB’den çıkalım diye tercih ortaya koyduğunu, buna da saygı duyduklarını söyledi.

Şahin şöyle konuştu:

"Bakın şu anda AB çatırdıyor. AB'nin kimi ülkelerinde referandum yapılsa, orada da İngiltere'de olduğu gibi 'çıkalım' kararı çıkacak. O bakımdan AB, önce kendisine bir çeki düzen vermeli. Ön yargılarından kurtulmalılar. Türkiye’ye karşı birtakım peşin hükümler terk edilmeli. Biz diğer ülkeler gibi kriterleri yerine getirdiğimizde, AB’nin kapılarını açmak durumundasınız. Hırvatistan'la aynı anda müracaat ettik. Onlar girdi. Türkiye her alanda Hırvatistan'dan daha gelişmiş, daha demokratik bir ülkedir. Eminim yeniden değerlendirme yapacaklardır. Biz AB içinde yer almaya mecbur ve mahkum bir ülke değiliz. Bizi haksız yere oyalamaya devam ettikleri sürece Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz de referanduma gideriz."