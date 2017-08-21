AKP'li Şahin: Darbe olsaydı, Ankara, İzmir ve İstanbul'u da Halep'e, Bağdat'a benzeteceklerdi

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin Safranbolu İlçe Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Şahin emperyalistler ve piyonları müslüman ülkelerde çatışma çıkartmak istediğini belirterek "İşte bu emperyalistler ve onların piyonları, diğer kentleri de aynı duruma getirmek istiyorlar. 'FETÖ' darbe girişimi başarılı olsaydı, Ankara'yı da, İzmir'i de İstanbul'u da Halep'e Bağdat'a benzeteceklerdi" dedi.

Burada partililere hitap eden Şahin, haccın Müslümanların bir araya geldiği ve meselelerin konuşulduğu bir platform olduğunu söyledi. Hacdan beklenen sosyal ve siyasi fayda sağlanmış olması halinde, İslam dünyasının bu durumda olmayacağını belirten Şahin, şunları söyledi:

''Şu İslam dünyasının haline bak. Önce birbirleriyle çarpışıyorlar, müstevlilerin işlerini kolaylaştırıyorlar. Mina'ya gidecek hacı adayları şeytan taşlayacak. Müslümanlar şeytan taşlarken, şeytanlaşmış ve İslam dünyasını paramparça etmek isteyen emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorlarsa, şeytan taşlamanın ne kadar anlamı vardır Allah aşkına. Halkı Müslüman olan ülkeler ve onların yöneticileri şimdi başlarını iki ellerinin arasına alıp düşünmelidirler. Bugün Kudüs'ün başına gelenlerin yarın Mekke'nin, Medine'nin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Şam, Halep, Bağdat, Musul, Kerkük ne durumda? İşte bu emperyalistler ve onların piyonları, diğer kentleri de aynı duruma getirmek istiyorlar. 'FETÖ' darbe girişimi başarılı olsaydı, Ankara'yı da, İzmir'i de İstanbul'u da Halep'e Bağdat'a benzeteceklerdi."

'MİT TIR'larının durdurulmasının iki sebebi var'

MİT TIR’larının durdurulmasının iki sebebi olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Birincisi, Suriye'de Türkiye'nin söz sahibi olmamasını sağlamak, ikincisi ise Recep Tayyip Erdoğan'ı Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılatmak ve Türkiye'yi hiçbir şey yapamaz hale getirmek. Emperyalistler bu iş için kandırılan kişileri kullanıyorlar. 'FETÖ' terör örgütü, bizim milletimizin şu ana kadar karşılaştığı en hain terör örgütüdür. Türkiye'yi ve Türkiye'yi yönetenleri savaş suçlusu olarak yargılatmak için bu operasyonu yaptırıyorlar. Ülkemize, vatanımıza dönük böylesine bir operasyon karşısında, bu ülkenin birliğini korumak konusunda hassas olan herkesin mutlaka tavrını alması, tepki göstermesi, terör örgütleri ve onun arkasındaki emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmemesi lazım. Devletin yanında yer alması lazım. Ama bazıları maalesef bu operasyonu yapan terör örgütünün yanında yer alan bir tavır sergilediler."

'Kılıçdaroğlu, CHP'yi başka bir noktaya getirdi'

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları operasyonunun görüntülerinin basına sızdırılması nedeniyle tutuklandığını belirten Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise o dönemde, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile görüştüğünü söyledi. Şahin, "Kılıçdaroğlu'nun, Berberoğlu'nun yanlış yaptığını söylemek istiyorum. Atatürk'ün kurduğu siyasi bir partinin genel başkanı, böylesine hain bir terör örgütünün emellerine alet olmamalıydı. Bir siyasi olarak üzüntü duyuyorum. CHP bu değildir. CHP, devletimiz, vatanımız, bayrağımız konusunda hep hassas davranmış olan bir partidir. Kılıçdaroğlu maalesef CHP'yi başka bir noktaya getirdi. İnanıyorum ki Safranbolu'daki CHP'li arkadaşlar bundan mużdariptir, rahatsızdır" dedi.