AKP'li Resul Tosun: Batıdaki nato kafa nato mermer de doğudaki farklı mı, Erdoğan'ı duymuyorlar

Star yazarı Resul Tosun, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etmesiyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız bir haftada ikinci kez İslam Birliği çağrısı yaptı Yaptı yapmasına da duyan var mı? Batıdaki nato kafa nato mermer de doğudaki farklı mı?" görüşünü savundu.

Resul Tosun'un "NATO kafa NATO mermer!" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Daha geçen gün.

İstanbul’da toplanan NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu’nda cumhurbaşkanımız hazır bulunan üye ve murakıp ülkelerin temsilcilerine terör gerçeğini anlattı ve batının terörü koruyup kollamaktan vazgeçmesi ikazında bulundu.

Ama onlar teröre kol kanat germekten vazgeçmediler.

Hakkında terör suçlarından dosyası bulunan ve yurt dışı yasağı konmuş olan terörist PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP Milletvekili Ziya Pir’i, genel kurulda alt komitenin başkan yardımcılığına hem de ittifakla seçtiler.

NATO kafa NATO mermer böyle bir şey herhalde.

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Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı olan PYD’nin başı.

Yani terörist başı.

Türkiye yargısı Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da askeri servis araçları geçerken düzenlenen saldırıya ilişkin Salih Müslim’inde aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Batı ne yaptı? Bu terörist başını parlamentosunda ağırladı!

İngiltere Parlamentosu Salih Müslimile halka açık bir toplantı düzenledi!

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Belçika!

“Kendisine yönelik bir tehdit karşısında adalet mekanizmasını hızlıca işletip, Sharia-4Belgium’u, iki yılda feshetme noktasına getirip, üyelerine 5 aylık bir yargılamayla hapis cezaları veren Belçika, PKK ve DHKP-C konusunda ise farklı bir tutum takınıyor.

2006 yılındaki ilk kararda, aralarında örgütün lideri Dursun Karataş’ında bulunduğu teröristlere hapis cezaları verildi.

Ancak bu karar 2007 yılında ‘adli hata’ yapıldığı gerekçesiyle bozulurken, Anvers Temyiz Mahkemesi, gıyaben yargılanan terör örgütünün lideri Dursun Karataş ile Zerrin Sarı, Şükriye Akar ve Bahar Kimyongür’ü beraat ettirdi! Mahkeme, daha önceki kararların aksine, DHKP-C’yi ‘terör örgütü’ olarak nitelemeyi de reddetti.”

Batı ayrıca terör örgütü PKK’yı da meşrulaştırmak için teröristleri özgürlük savaşçısı ve gerilla olarak tanımlama gayreti içinde!

Almanya binlerce teröriste ev sahipliği yapıyor! Fransa hakeza.

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Şimdi bir de FETÖ mensuplarını koruyup kollamaya aldılar. FETÖ’yü de terör örgütü olarak kabul etmiyorlar!

Ülkedeki en kanlı darbe girişimini yürüten yüzlerce kurban binlerce yaralı ile püskürtülen bu terör örgütü mensuplarına yapılan uygulamayı batı aşırı güç kullanımı olarak görüyor.

Terörden yargılanan sanıklar hakkında insan hakları savunucusu kesiliyorlar.

Hatta Avrupa Parlamentosu, teröristleri korumak amacıyla baskı için AB’nin Türkiye ile müzakereleri dondurması istikametinde karar alıyor.

Tek amaçları var o da Türkiye’yi zayıflatmak için teröristleri kollamak.

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Cumhurbaşkanımız Şanghay İşbirliği Teşkilatı’na üyelikten bahsedince de bozuluyorlar.

Bu kafayla giderse daha çok bozulacaklar.

Suçları yüzlerine vuruldukça kızarıyorlar ama kendi başlarına kalınca yine bildiklerini okuyorlar.

Okuyorlar ama bir farkla, artık biz ataktayız onlar savunmadalar!

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Son ikaz iki gün önce geldi.

Cumhurbaşkanımızın İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi( İSEDAK) toplantısında yine fırçaladı utanmaz batıyı.

Önce Avrupa Parlamentosu’nun alacağı kararın hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını ilan etti!

Sonra da İslam Alemi’nin temsilcilerine seslendi ve dedi ki: “Artık sesimizi ve tepkimizi yükseltmemiz gerekiyor. Daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü biz tepkimizi ortaya koymazsak bu tavrın sahipleri daha fazla cesaret bulacaktır.”

Cumhurbaşkanımız bir haftada ikinci kez İslam Birliği çağrısı yaptı!

Yaptı yapmasına da duyan var mı?

Batıdaki NATO kafa NATO mermer de doğudaki farklı mı?