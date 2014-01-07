AKP'li Recai Berber, Bütçe Komisyonu başkanı seçildi

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.



Komisyon'un bugünkü toplantısında, "Torba Kanun Tasarısı"nın görüşmelerine geçmeden önce, başkanlık seçimi yapıldı. AKP'li üyeler Recai Berber'i, CHP'li üyeler de AKP İsparta Milletvekili Sadi Süreyya Bilgiç'i aday gösterdiler. Ancak Bilgiç, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Daha sonra seçimlere geçildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde Manisa Milletvekili Recai Berber 24 oy alırken Sadi Süreyya Bilgiç'e de 7 oy çıktı.



Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, kabine revizyonunda Lütfi Elvan'ın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına getirilmesiyle boşalmıştı.