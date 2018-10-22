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AKP'li Öztürk: Muhalefetin önergelerinin içeriğine katılsak da reddediyoruz

"Teamül gereği iktidar partisi kendi imzası olmayan önergeleri reddeder"

22 Ekim 2018 11:01

Fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirmek için muhalefetin verdiği önerge, AKP’liler tarafından reddedildi. AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de ‘muhalefetin verdiği önergelerin içeriğine katılsalar dahi reddedildiğini’ açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda fındık üreticilerinin sorunlarıyla ilgili önerge AK Partili 155 milletvekilinin oyu ile reddedilmişti. 

AKP’li Öztürk de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Fındıkla ilgili sorunları araştırmak üzere verilen önergenin içeriğine karşı değiliz. Ancak Meclis’te teamül gereği iktidar partisi kendi imzası olmayan önergeleri reddeder. Önergeyi muhalefetin gündeme getirmesi polemik sonucunu doğurmaktadır."

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