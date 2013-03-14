AKP'li Öz'den, 'Kanuni Sultan Süleyman Toplantı Salonu' talebi

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, iktidar partisi grup toplantı salonu isminin, "Kanuni Sultan Süleyman Toplantı Salonu" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Öz, teklife ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman'ın, kanunlara dayalı yönetim ve adalet anlayışı, kanun yapıcılığı ve yayınladığı kanunnamelerden dolayı "Kanuni" unvanıyla anıldığını ifade etti.

Sultan Süleyman'ın, batıda da büyük ve kudretli vasıflarını ortaya koyan "Muhteşem ve Büyük" gibi unvanlarla anıldığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"Kanuni'nin Osmanlı Devleti'ni en geniş sınırlara ulaştırması ve askeri başarıları kadar, bu topraklarda adaletli yönetimin tesisi için gerçekleştirdiği çalışmalar da hafızalardaki canlılığını korumaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu özelliği sadece Osmanlı Coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde takdir edilmektedir. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Washington'da ABD Temsilciler Meclisi Binası'ndaki uygulamadır. Tarihin başlangıcından bugüne en ünlü 23 kanun koyucunun rölyefleri arasında Kanuni Sultan Süleyman'a da yer verilmiştir.

'Tarihimizden ilham almak öncelikli vazifelerimizdendir'

Tarihimizden ilham almak ve gelecek kuşaklara da en doğru biçimde aktarmak öncelikli vazifelerimizdendir. Maalesef bugünlerde yüce milletimizin tarihimize ve ecdadımıza olan ilgisi bazı ticari amaçlı yapım ve yayınlarla istismar edilmektedir. Ülkemizde olduğu kadar dünya çapında ismi kanunla müsemma olmuş Kanuni Sultan Süleyman'ın TBMM Yerleşkesi içerisinde özel bir köşe, anıt veya kitabe ile temsil edilmesi, TBMM Eski Cumhuriyet Senatosu Toplantı Salonu (İktidar Partisi Grup Toplantı Salonu) isminin Kanuni Sultan Süleyman Toplantı Salonu olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifi vermiş bulunmaktayım."