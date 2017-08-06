AKP’li Özdağ: Recep Tayyip Erdoğan, son mohikandır

AKP'nin eski MKYK yöneticisi Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz" sözlerini, "maksadını aşan bir ifade" diye değerlendiren AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Yeni bir devlet kuruyoruz’ ifadesi doğru değil. Sistem değişikliğine gidiyoruz dese anlardım. Rejimimiz belli, rejimimiz; Cumhuriyet, devletimizin adı belli; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük devrimci olduğunu söyleyen Özdağ, “95 yıllık siyasetin Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bence de son mohikandır” dedi.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde Tanju Yelken’in sahibi olduğu Yelkenlioğlu Otomotiv’in açılışını gerçekleştiren AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Bizim devletimiz 5 bin yıllık bir devlet. İsimleri değişiktir ama hepsinin adı Türk devletidir. Adı Selçukludur, adı Karahanlıdır, adı Büyük Hun İmparatorluğu’dur, adı Anadolu Selçuklu’dur, adı Türkiye Cumhuriyeti’dir ama tek bir devletimiz vardır, o da Türklerin kurmuş olduğu devlettir. Bu coğrafyada 5 Bin yıllık tarihi olarak bir devlete sahibiz. Bu devletlerin isimleri farklı olsa da hepsi Türk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devam ediyor. Burada ‘yeni bir devlet kuruyoruz’ ifadesi doğru değil. ‘Sistem değişikliğine gidiyoruz’ dese anlardım. Rejimimiz belli, rejimimiz Cumhuriyet. Devletimizin adı belli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük devrimci, en büyük reformist ve en başarılı siyasetçidir. 95 yıllık siyasetin Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bence de son mohikandır.”