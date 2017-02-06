AKP'li Orhan Miroğlu: Hayır çıkarsa felaket olmaz

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra nisan ayında yapılması planlanan anayasa değişiklik teklifi referandumuna ilişkin olarak "Eğer halk bu sistemi anlayamaz ya da bu sistemin Türkiye için yararlı olmayacağına karar verirse bu karara saygılı olmak gerekiyor. O zaman yapılacak iş eski sisteme devam etmektir. Bu bir felaket de olmaz" dedi.

Bas gazetesinden Rabia Çetin'in sorularını yanıtlayan Miroğlu'nun cevaplarından ilgili bölüm şöyle:

Halkın ‘Evet’ demesi için temel sebep sizce nedir?

Halk açısından bakıldığında, eski sisteme siyasetle ilgisi olsun olmasın Türkiye’nin bütün yurttaşları siyasi hafızadan bakacaktır. Bizim gibi insanlar bu konuda örnektir. Tek partili dönem arkasından çok partili sisteme geçişte bu 50-60 yıllık döneme bakıldığında, hep de askeri darbe yönetemlerinin yarattığı kurumsallaşmalar demokrasinin önünde hep bir engel olmuştur. 27 Mayıs Anayasasından tutun 12 Eylül Anayasasına kadar durum bu. Ben Güneydoğulu, Mardinli bir Kürt’üm. Ama bu sistemin işleyişi sonucunda bölgede eşitsizliğin, adaletsizliğin hep yüksek düzeyde seyrettiğine tanık oldum. Dolayısıyla yeni bir sistemi denemek Türkiye’ye iyi gelecektir. Çok farklı başkanlık sistemleri ve uygulamalar var. Şimdiden eleştiriler yapılıyor ‘’tek parti, tek adam yönetimi olacak’’ diye. Yalnız, dünya bu meseleleri böyle tartışmıyor.

Referandumdan ‘Hayır’ çıkarsa o zaman ne olacak?

Tabii ki herkesin, başta da AK Parti’nin sonuca saygılı olması gerekiyor. Sayın Başbakan da başka arkadaşlarımız da bunun böyle olacağını ifade ettiler. Bunu Meclis’ten geçirdik ama şu an top artık halkta. Eğer halk bu sistemi anlayamaz ya da bu sistemin Türkiye için yararlı olmayacağına karar verirse bu karara saygılı olmak gerekiyor. O zaman yapılacak iş eski sisteme devam etmektir. Bu bir felaket de olmaz. Bunu kabul edip içselleştireceğiz. Muhalefet kanadının düşündüğü şu; bu parlamenter sistemin demokrasi açısından çok büyük kusurları var. Bu kusurları tamamlamak çok daha iyidir.

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