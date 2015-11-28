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AKP'li Ömer Çelik'ten Tahir Elçi açıklaması

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, basın açıklaması yaptıktan sonra silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

28 Kasım 2015 16:53

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Diyarbakır'da basın açıklaması yaptıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Hükümet, Elçi'nin çıkan çatışmada öldüğünü belirtirken HDP, Elçi'nin planlı bir suikastın hedefi olduğunu savundu. AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Tahir Elçi'ye ve şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Diyarbakır'da çıkan çatışmada Baro Başkanı Sayın Tahir Elçi hayatını kaybetti. Bir polisimiz de şehit oldu. Sayın Tahir Elçi'ye ve şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

 

 

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