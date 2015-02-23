AKP seçimde yüzde 50'yle 'dünya rekoru' kırmayı hedefliyor

AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Haziran 2015 genel seçimlerinde yüzde 50 oy aldıkları taktirde dünya rekoru kıracaklarını söyledi.

Evrensel.net'in haberine göre, AKP'nin resmi yayın organı Türkiye Bülteni Şubat sayısında bir röportajına yer verilen Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Seçime katılımın yüksek olmasını beklediklerini ifade eden Şentop şunları söyledi:

''AK Parti Türkiye’nin en büyük ve en popüler partisi. AK Parti’den milletvekili olmak değil milletvekili adayı olmak hatta aday adayı olmak bile güzel bir şey. Bu kadar popüler olması bu kadar teveccüh görmesi. Bu çok önemli bir şey. 2011 seçimleri öncesi 6 bine yakın adaylık başvurusu olmuş partimize bu seçimlerde de o civarda belki daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Bir kısmı teşkilatlardan gelen, bir kısmı bürokraside görevler yapmış deneyimleri olan, siyasette farklı şekilde bulunmuş insanlar. Gözümüz kapalı olarak hangisini seçsek aday olabilecek, arkasında durabileceğimiz arkadaşlar. Bu bakımdan işimiz zor. Üstün vasıflar taşıyanlar arasından seçim yapmak zorundayız.

Bu seçimde seçmenimizin daha fazla sandığa gidip oy kullanacağını düşünüyorum. Yüzde 50’ye yakın bir oranı yakaladığımızda aslında dünya rekoru kıracağız. Yüzde 50’yi de geçeriz diye düşünüyorum. Genel seçmene göre yüzde 5 civarında yurtdışında seçmen oyumuz var. Bunun yarısı yüzde 2,5 demektir. Bizim Türkiye genelindeki oy oranımıza göre yurtdışında aldığımız oy oranı yüzde 10-15 civarında. Bu bakımdan yurtdışı seçmeni bizim için ayrıca kıymetli."